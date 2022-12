Del periodismo a montar un show de milanesas: así es la nueva vida de Marcelo Polino

El periodista de espectáculos Marcelo Polino anunció su nuevo rumbo laboral en Punta del Este y sorprendió a todos sus seguidores.

Marcelo Polino anunció en sus redes sociales su nuevo rumbo laboral alejado de Buenos Aires. El periodista de espectáculos se presentará en Punta del Este, Uruguay, con un llamativo show de milanesas. "Reserva ya", indicó el periodista, impulsando a sus seguidores a que no se queden sin la posibilidad de comer una milanesa junto a él.

El espectáculo de Marcelo Polino en Punta del Este le hace honor a la famosa comida popular, la atracción de la noche, ya desde su título: La verdad de la milanesa. Según reveló el agente de prensa Maxi Cardaci en un comunicado, se trata de una "cena show performática" y "la vedette será la milanesa, como plato principal en sus múltiples y exquisitas versiones".

"Marcelo Polino y su particular estilo gracioso y mordaz nos llevará a través de monólogos propios y de su amigo, el reconocido artista Antonio Gasalla. Fiel a su estilo, Polino contará la verdad de la milanesa de todos los famosos y celebridades", agregó el comunicado. El periodista y exjurado de ShowMatch no estará solo ya que el espectáculo también contará con números de artistas uruguayos como Naty Ná, finalista de la competencia Got Talent, la cantante Victoria Sole y el DJ Leo Zeels, quien pondrá con clima de fiesta el restaurante Fellini Pocitos, donde se llevará a cabo el nuevo e inesperado espectáculo de Marcelo Polino.

Con función para el 15 de diciembre, los famosos no tardaron en felicitar al periodista y muchos destacaron la creatividad de la propuesta. "Aguante POLI MULTIFACÉTICO, love rey", tuiteó Moria Casán, amiga y excompañera del periodista en los realites show de canto y baile de Marcelo Tinelli.

El guiño peronista de Marcelo Polino en su teoría sobre Gran Hermano

Con la casa de Gran Hermano (Telefe) encendida los televidentes ya empiezan a perfilar a los participantes con más chances de ganar el juego y a aquellos que danzan en la cuerda floja, producto de los enfrentamientos y las cancelaciones. En este escenario, Marcelo Polino reveló sus predicciones y arrojó a su potencial favorita para la victoria, con un inesperado guiño al peronismo.

En una entrevista para Mañanísima (Ciudad Magazine) -el programa de Carmen Barbieri- el periodista de espectáculos deslizó su lectura sobre el reality y las estrategias de los "hermanitos" que aún están en carrera: “Yo soy re fanático de Gran Hermano. Yo vi todas las ediciones y esta me encanta. Me pasa que una semana odio a uno, por ejemplo al principio Romina no me caía bien pero ahora me gusta cómo está jugando. La historia de Thiago…me van gustando de acuerdo a las semanas”.

Acto seguido, Polino señaló cuál es la participante que -según su lectura- tiene más chances de ganar el reality y sorprendió en su veredicto al elegir a Romina Uhrig, la exdiputada del Frente de Todos. “Creo que eso va cambiando. Yo no me arriesgaría a decir qué hay ‘un fuerte’ y más, pero cuando pasan las semanas lo emocional empieza a jugar un papel muy fuerte…por lo que por ahí el que te parecía estratega, se desinfla en un segundo. Romina está haciendo un juego muy estratégico, y de las mujeres creo que es la que más estrategia está haciendo y puede llegar a avanzar”.