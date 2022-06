De la cumbia a las fiestas infantiles: la nueva vida de El Retutu

Tras varios años de éxito en la industria musical de la cumbia, el intérprete cambió rotundamente su estilo de vida.

Hace más de 10 años atrás, Gastón Villegas, popularmente conocido como El Retutu, se lanzó a la fama. Pero al contrario de lo que muchos recuerdan, su éxito no comenzó con la música, sino dentro del reconocido reality show Cuestión de Peso, el que luego le dio paso a su triunfo dentro del género urbano. Sin embargo, ahora la vida del cantante cambió de forma rotunda: se alejó de la industria de la cumbia y fundó un nuevo emprendimiento.

En el momento en que lo convocaron para formar parte de Cuestión de Peso, El Retutu lo vio como una posibilidad para hacerse conocido y lanzarse a la fama con un piso de seguidores asegurado. Sin embargo, gracias a la gran ayuda que le brindó el programa y al gran cambio en el estilo de vida que obtuvo, hoy en día lleva adelante un proyecto muy particular relacionado a las infancias y la salud, según contó el mismo artista en diálogo con La Nación.

Poco queda hoy en día de aquel joven que anhelaba triunfar en la industria musical nacional, sino que hoy utiliza ese éxito para impulsar dos proyectos que buscan ayudar a personas que sufren problemas de salud. El primero de ellos se relaciona a la búsqueda de lanzar un hospital nacional especializado para tratar el sobrepeso, debido que hay pocos centros que pueden ofrecer los servicios requeridos para este enfermedad. El segundo es poder brindar charlas en escuelas junto a profesionales para generar concientización sobre la problemática.

Además, el cantante también colabora con merenderos de La Matanza y está a punto de lanzar un tercer proyecto gracias a este constante contacto con los niños: la fundación "Juntos al Retutu" está vinculada al cuidado de las infancias. Entre los principales objetivos de este proyecto se encuentra la creación de talleres, grupos de ayuda escolar, deportes y brindar un espacio donde los niños puedan pasar momentos de aprendizajes sin que falte una merienda, y con la intención final de “sacarlos de la calle”.

De este modo, uno de los últimos proyectos de El Retutu está ligado a la música, pero adaptándola a un público infantil. La intención del artista se relaciona a tratar temas de actualidad con sus letras y que ayuden al crecimiento sano de los niños. Según admitió el propio Gastón, sus grandes referentes son Topa, Piñón Fijo y Panam.

El Retutu habló sobre la ayuda que le brindó Cuestión de Peso

“Si no entrabar a Cuestión de Peso no estaría vivo”, aseguró El Retutu en diálogo con La Nación. Cuando ingresó al reality en el 2011, la balanza marcaba 270 kilos y las herramientas que le brindó el programa lo ayudó a darse cuenta de las grandes repercusiones que tenía en su salud. "Ahí supe que tenía hígado graso, con los valores muy altos, colesterol y artrosis en las dos rodillas. Ahí descubrí que tenia una enfermedad y mi sobrepeso", aseguró.

"La obesidad te lleva a eso, al encierro, a uno que se auto discrimina porque no querés que te hagan bullying. No querés la cargada y que te digan: ‘Che estas gordo’. Sí, ya lo sé, no necesito que me lo recalques. Entonces preferí quedarme en un lugar seguro que era mi casa", analizó el artista sobre este periodo de su vida que pudo superar gracias al programa.