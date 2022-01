Darío Lopilato reveló que pasará con el regreso de Casados con hijos

La obra teatral de Casados con hijos que iba a presentarse en el teatro Gran Rex fue suspendida de forma indefinida por la pandemia de COVID-19. Recientemente, el actor Darío Lopilato sembró un rayo de esperanza para los fans.

El gran regreso de Casados con hijos -en versión teatral- era uno de los acontecimientos más esperados del 2020, pero el estallido de la pandemia de COVID-19 frustró los planes de Guillermo Francella, Florencia Peña y todo el equipo de poder estrenar en el Gran Rex. Al escándalo por la salida de Érica Rivas del elenco se sumó un silencio desolador y una cancelación indefinida del show. Hasta las últimas declaraciones del actor Darío Lopilato, quien llevó un poco de esperanza a los fans.

"Es una materia pendiente volver con Casados con hijos. Si Dios quiere y hacemos fuerza todo el mundo porque estamos padeciendo algo en que nos tenemos que cuidar entre todos con esto de la pandemia. Si se dan las condiciones más adelante, creo que volverá", declaró en diálogo con Juan Pablo Godino (Primicias Ya).

Para el actor que encarnó a Coqui es esencial poder contar con todas las condiciones para que se mantenga la frescura de la sitcom en el escenario y esto genere el ideal ida y vuelta con el público. "Casados con hijos es en un Gran Rex con mucha gente y se verá cómo está todo de acá en un tiempo. Si es de Dios se va a a dar y sino es porque no tenia que ser", agregó, no cerrando del todo la puerta a la gran vuelta de la sitcom.

Cabe recordar que cuando salieron las entradas a la venta, en 2019, los fanáticos las agotaron en cuestión de horas. Pero la pandemia del coronavirus obligó a los teatros a cerrar sus puertas y suspender todas las funciones. Recién en abril se anunció que el estreno programado inicialmente para las vacaciones de invierno pasaría a ser en enero de 2021, luego para junio y finalmente se canceló el estreno.

Marcelo de Bellis contó el origen de una popular frase de Casados con hijos

"Si sos Dardo o María Elena pasá", gritaban tanto Peña (Moni) como Guillermo Francella (Pepe) cada vez que sus vecinos tocaban la puerta en los capítulos de Casados con Hijos. Con esa icónica frase, que se repitió miles de veces sin saber su origen, Flor Peña recibió en el living de Flor de Equipo (Telefe) a su colega. Éste contó quién la inventó, y cómo nació esa famosa expresión.

"Fue ella porque la escenografía era muy grande y Guillermo dice: 'chicos, cada vez que tocan el timbre me hacen ir hasta la otra punta'. Y Florencia muy displicentemente dijo 'no se hagan problema. Yo voy a decir, si son Dardo o María Elena pasen' y ahí quedó la frase", contó de Bellis. A lo que su excompañera agregó: "Y no solamente eso, hay alfombras que se venden con la frase".