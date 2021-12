Daniela Herrero reveló su romance con Abel Pintos en lo de Jey Mammón: "¿Te dió la llave?"

La artista sorprendió a todos en vivo. Daniela Herrero y el recuerdo de su romance con Abel Pintos.

Abel Pintos está en pareja con Mora Calabrese, su esposa, y juntos tuvieron a su hijo Agustín. Sin embargo, en el pasado tuvo otras historias sentimentales que quizá no se viralizaron como su escenario actual. Sin ir más lejos, en las últimas horas fue una famosa cantante argentina quien reveló haber salido con el famoso artista.

En lo de Jey Mammón, Daniela Herrero confirmó que tuvo un romance con Abel Pintos en el pasado. Al momento de jugar a las paletas, la artista e intérprete de Sólo tus canciones fue consultada sobre una historia de amor que haya tenido y que no se haya conocido en público. "¿Estuviste con algún famoso o famosa que no sepamos?”, consultó el conductor.

Si bien se mantuvo dubitativa y jugó al misterio durante un corto lapso de tiempo, finalmente Herrero lanzó: "Bueno, lo voy a decir, por qué no. ¡Ya está, lo voy a decir! Con Abel... con Abel Pintos”. En ese momento, le repreguntaron y consultaron si el cantante le "dio la llave", en referencia a la exitosa canción.

"No, se la dió a la mamá", contestó Daniela Herrero, en tono de broma, y recordando una vieja historia de amor que no salió a la luz sino hasta la noche del 1 de diciembre de 2021. De este modo, se conoció un nuevo romance de Abel Pintos antes de ser marido y padre de familia junto a su pareja Mora Calabrese.

Abel Pintos se exilió de Buenos Aires: "No teníamos a nadie"

El cantante Abel Pintos transita por un gran momento profesional y afectivo. Siendo uno de los cantantes argentinos más exitosos a nivel nacional e internacional, también encontró la felicidad plena en su matrimonio con Mora Calabrese y en el nacimiento de su hijo Agustín. Sin embargo, había algo que aún le faltaba: la comodidad habitacional. Es por esta razón que, hace un tiempo, decidió irse de Buenos Aires para vivir definitivamente en Chaco.

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Abel Pintos a "exiliarse" de la provincia en donde nació para marcharse al norte argentino? En diálogo con Para Tí, el artista explicó: "Lo que sucedió es que vivíamos en Pilar, al norte de la Provincia de Buenos Aires, y estábamos lejos de las dos familias, no teníamos a nadie. No teníamos a nadie realmente cerca. Yo quería que ella también tuviera otro tipo de contención, amigas, familia, con Guillermina, la hija de Mora. Ahí me di cuenta que me sentaba muy bien estar en esa ciudad chaqueña”.