Daniel Vila reveló contra qué famosa figura de América TV perdió un juicio millonario

En una entrevista con Flavio Azzaro, el dueño de América TV reveló quién fue el periodista que le ganó un juicio de 1,3 millones de dólares.

Daniel Vila reveló uno de sus secretos mejor guardados al admitir que perdió un juicio millonario contra una de las figuras de América TV y contar los detalles del polémico cruce entre partes. "Cobró un millón trescientos mil dólares", contó, furioso.

En una entrevista con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en el programa El loco y el cuerdo, Vila habló sobre los desafíos que para él implica tener una empresa con trabajadores a su cargo, pidió una reforma laboral y cuando fue cuestionado por Azzaro, contó una polémica anécdota sobre el juicio millonario que perdió contra una exfigura de América TV. "Cuando llego a América viene un periodista que nos hizo juicio. Él y la mujer hacían el noticiero de la tarde. Viene y me dice 'tengo cáncer'. Le digo: ‘¿en qué te puedo ayudar?’, y me responde ‘me tengo que ir a Houston sí o sí’. No hay ningún problema le dije, el canal te paga todo lo que haga falta", comenzó a decir el empresario, que en principio no dio el nombre del implicado porque dijo "no recordarlo".

"Y ahí me responde: ‘me tengo que ir a Houston sí o sí’. Le dije: ‘te pagamos todo’. Y me dice: ‘pero además te tengo que pedir un favor, necesito llevármela a mi mujer para que me acompañe". Le contesté: ‘olvidate, váyanse el tiempo que haga falta’. Efectivamente se fueron a Houston, seis meses, ocho meses y tuvo la suerte de curarse”, siguió. A su vuelta al país, el periodista le tocó la puerta a Vila para pedirle que lo reingresara en su puesto de trabajo y debido a que el empresario no le aseguró dicho espacio, no así para el año entrante, fueron a juicio.

Con tono de furioso resentimiento, Vila cerró su historia revelando que perdió el juicio y que, tiempo después, volvió a toparse con el periodista que le ganó una millonada en dólares: “Cobró un millón trescientos mil dólares. ¡Un millón trescientos mil dólares! Pasó el tiempo, voy un día a una reunión social, y uno me dice, ‘estuve con fulano de tal que se acuerda muy bien de vos’. Ah, le dije ‘yo no me acuerdo tan bien de él’. Y me contesta: ‘no, dice que se acuerda muy bien de vos. Cómo será que se acuerda de vos que se ha comprado una casa en Punta del Este y le ha puesto de nombre DEVILMA (por De Narvarez, Vila, Manzano)". Sobre el final de la entrevista Vila dio nombre y apellido de la figura en cuestión: se trata del periodista Enrique Llamas de Madariaga, quien condujo noticieros de América y Canal 11 durante los '90.

Daniel Vila apuró a Tinelli en América TV de la forma menos pensada: "Hay que preguntarle a él"

Daniel Vila dialogó telefónicamente con Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en América TV. El dueño del canal habló en el marco del 30° aniversario de Diario Uno de Mendoza perteneciente al Grupo América, pero aprovechó para referirse a la incertidumbre por el inicio de Bailando por un sueño con Marcelo Tinelli a la cabeza.

"Estamos muy contentos con la llegada de Marcelo al canal", dijo Vila, quien además recordó la innumerable cantidad de veces que quisieron contratarlo mientras él estaba en El Trece. En ese momento, Pamela David le preguntó cuándo empieza el reality show y el dueño de América TV contestó sin problemas.

"Hay que preguntarle a Marcelo, no quiero faltarle el respeto en eso", sostuvo aún sin tener la fecha concreta del debut. Cabe recordar que Tinelli todavía no confirmó la totalidad de los participantes y hace pocas semanas comenzaron algunas de las grabaciones en el set que le alquiló a El Nueve.

Más adelante, se pusieron a hablar del rol de Daniel Vila no solo como presidente de América TV, sino también de Diario Uno, que celebra 30 años; y de Independiente Rivadavia de Mendoza, el club que milita la Primera B Nacional. "Es un momento único volver después de diez años", dijo.