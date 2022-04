Daniel Osvaldo fue acusado por su ex en Twitter: "Violento, misógino, mal padre"

La madre de su primer hijo se cansó y lo expuso públicamente en las redes.

Es de público conocimiento la mala relación que existe entre Ángel de Brito y Daniel Osvaldo. El periodista repudia las actitudes del futbolista para con sus hijos y sus exparejas, mientras que el vocalista de Barrio Viejo lo ataca en las redes cada vez que se entera que lo nombra por algún tema que se trate en su programa.

Como prueba de lo que dice del deportista, Ángel de Brito compartió los tweets de la expareja y madre del primer hijo de Daniel Osvaldo. A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista escribió: "Avísenle al violento y abandonador de hijos de Daniel Osvaldo, que su ex pareja de 9 años y madre de su hijo está tuiteando". Y seguido a eso publicó capturas de pantalla de los dichos de la mujer.

Nina Oertlinger hizo su descargo en contra de Daniel Osvaldo a traves de Twitter y lanzó: "Sos una gran MIERDA. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. NO SERVÍS PARA NADA. Y espérame, porque esta te la cobro yo". Y luego expresó varias situaciones de violencia: "Te acordas cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordas de todos los maltratos psicológicos? Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre".

Lejos de seguir quedándose callada como lo hizo hasta hoy, Nina Oertlinger aseguró: "El que te defiende, no te conoce. Me hartaste. Y te las voy a cobrar. En 1 mes seguramente posteas fotito que es lo único que sabes hacer. CARETA. Y hay testigos de las cosas. La imagen ya la tenes por el piso. Vas a tener que ir a buscar al subsuelo. Infeliz". Haciendo referencia a que es casi seguro que Daniel Osvaldo comparta una imagen con Gianluca, su hijo mayor, en mayo cuando cumple años.

Hasta el momento, Daniel Osvaldo no se hizo eco de las declaraciones que hizo públicamente la madre de su hijo mayor y que viralizó Ángel de Brito. Pero es muy probable que cuando se entere de la publicación de Ámgel de Brito, le responda a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, como suele hacerlo, Por su parte, el periodista y conductor de LAM ya expresó en más de una oportunidad que no le tiene miedo y que no se va a callar ante sus agresiones.