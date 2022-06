Dalma Maradona reveló por qué quiso tirar una foto con Diego Maradona: "Le dije"

La actriz relató una situación que vivió en relación a una de las fotos más icónicas que tiene con su padre. Dalma Maradona habló sobre la imagen en que se la ve mientras coloca flores en las medias de Diego.

Dalma Maradona reveló una insólita anécdota en relación a una de sus más icónicas fotos con su padre, Diego Maradona. La hija de Claudia Villafañe y "Pelusa" relató con lujo de detalles el día en que quiso tirar dicha imagen en la que está con "El 10".

"Hace poco encontré la foto original un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada. Al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba", comenzó su testimonio la licenciada en actuación recibida en la UNA. Y agregó: "Llamé a Clau y me dijo ‘tranquila, obvio que no la tire, está en algún lugar de tu casa’. Y apareció hace poco”.

Dalma utilizó el pie de foto de su más reciente publicación de Instagram para contarles esta historia a sus seguidores. "¡Para mí esta foto nos describe muy bien! ¡Cada uno en su rol! ¡Nada que entender, nada que explicarle a nadie! Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida!", continuó la hermana mayor de Gianinna Maradona en su dedicatoria. "Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte", añadió.

"Tu saldo como papá siempre va a ser positivo. Feliz día loco de atar. Te amo para siempre", concluyó Dalma, con mucha emoción por el Día del Padre. Además de dicho posteo, la artista utilizó una de sus historias de Instagram para compartir otra foto de pequeña con su papá en una cancha y escribió: "Tuve la suerte de disfrutarte durante tantos años y de escondernos con mamá y Giani para hacerte dibujitos para este día, que cuidabas como si fueran un cuadro de Picasso".

Las fotos de Dalma Maradona embarazada en su cuenta de Instagram

Dalma Maradona compartió una serie de imágenes en su perfil de Instagram en las que lució la panza de su segundo embarazo. "El tema es así. ¡Ella solo me saca fotos en los mejores momentos de mi vida! Me sacó en mi casamiento, esperando a Roma, ¡y ahora faltando 45 días para que llegue Azul! Sos la uno y tu equipo más", escribió en alusión a su fotógrafa Verónica Ruiz.