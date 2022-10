Dalma Maradona pidió manejar las redes de su papá y estalló de furia

La hija del 10 se expresó con fastidio a través de sus redes sociales. El contundente mensaje.

Dalma Maradona realizó un posteo a través de su cuenta de Twitter donde se expresó completamente furiosa. La hija de Diego reveló que no es ella quien le maneja las redes sociales a su padre, denunció que le borraron un video y tuvo un caldeado intercambio de mensajes con sus seguidores.

Días atrás, se instaló que las hijas de Diego Maradona eran quienes manejaban sus redes sociales y repudiaron que dejó de seguir a ciertos líderes políticos que apoyaba el 10. Sin embargo, Dalma se encargó de desmentirlo: "¿De verdad piensan que soy yo la que redacta y maneja la cuenta de mi papá? ¡Ojalá fuera yo!".

En la biografía del perfil de Diego figura que la cuenta está administrada por sus hijos pero según Dalma, esto no es así. "Hay una persona encargada de las publicaciones y un abogado que no es el mío que aprueba o no. Lamentablemente hay que explicar todo", le indicó a un seguidor.

Además, reveló que pidió publicar un video que minutos más tarde fue eliminado. "Yo no decido nada. El día que pedí publicar un vídeo donde se promocionaba el partido de La Paz ¡me lo borraron al rato de ser publicado! Pero siempre la culpa la tengo yo", señaló con fastidio.

Dalma Maradona arremetió contra Verónica Ojeda

Dalma Maradona se pronunció sobre las declaraciones que Verónica Ojeda tuvo en contra de ella y su hermana Gianinna. La hija mayor de Diego Maradona se defendió de las acusaciones de la expareja de su padre, quien aseguró que ella y su hermana no tendrían buena relación con sus medio-hermanos.

"Mi mamá tuvo una mediación después de que hablaran de ella en un programa y ella (por Ojeda) nunca se presentó. Fue Baudry que tampoco pudo demostrar nada de todo lo que dijo", comenzó su descargo la madre de Roma y Azul en tono contundente, en diálogo con LAM. Y agregó: "Todos tenemos que tirar para un mismo lado y estar unidos de verdad contra las personas con las que tenemos que estar. Y supuestamente eso estaba ok, pero después le gana el odio que le tiene a mi mamá".

Maradona aseguró que la mala onda que Ojeda denunció entre las hijas mayores de Maradona y los demás no se habría notado cuando se juntaron. "El día que fuimos a vaciar el box estuvo muy bien todo", soltó y concluyó con que Gianinna llamó a Diego Jr. y a Jana y éstos aseguraron que respetarían lo acordado y no coincidieron con la denuncia de Ojeda.

Verónica Ojeda había dicho que los herederos de Maradona estarían divididos entre Dalma y Gianinna por un lado, y el resto por otro. "Contratos de ellas (Dalma y Gianinna) en el exterior de los que nosotros no estábamos al tanto", soltó la madre de Diego Fernando.