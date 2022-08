Dalma Maradona filtró una conversación con Verónica Ojeda: "Diciendo mierdas de mí"

Dalma Maradona compartió una conversación privada que tuvo con Verónica Ojeda y la destrozó.

Dalma Maradona expuso una conversación que tuvo con Verónica Ojeda tras las graves acusaciones de la madre de Dieguito Fernando contra las hijas de Claudia Villafañe. "En todos los canales diciendo mierdas de mi", disparó la hija mayor del Diez y Villafañe, furiosa con una de las últimas parejas de su padre.

Un nuevo conflicto se desató entre los herederos de Diego Maradona cuando Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, aseguró que faltaban dos millones de dólares de la cuenta que pertenece a los 5 hijos del crack. Esta información llevó a un durísimo cruce en C5N entre Ojeda y Villafañe. Fiel a su estilo, Dalma Maradona no se quedó callada y se metió en la disputa.

La actriz usó su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1,7 millones de seguidores, para compartir una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Verónica Ojeda. De esta forma, Dalma quiso explicarle a sus seguidores por qué no había respondido un audio que le envió Dieguito Fernando a través del teléfono de Ojeda.

Pese a que la actriz eliminó la publicación a los pocos minutos, la periodista Estefi Berardi llegó a capturar la historia de Instagram y la compartió en sus redes. En ellas se pudo leer la conversación que tuvieron Dalma, que acababa de ser madre de Azul, y Verónica Ojeda el pasado 25 de julio.

La charla comenzó en buenos términos cuando la expareja del Diez felicitó a Dalma por su segunda hija, quien le agradeció casi inmediatamente. A continuación, Ojeda le comentó que más tarde Dieguito Fernando le enviaría un saludo a Azul, que llegó al rato pero la actriz no respondió, lo que provocó un fuerte enojo de una de las últimas novias de Diego.

"Acá, justo acá, es donde me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima", explicó Dalma en Instagram. Además, la hija mayor de Claudia Villafañe agregó picante: "Cuando me lo vuelven a dar y veo el audio ya estaban ellos en todos los canales diciendo mierdas de mí...¿Quién es la que se hace la buena? ¿Qué le hace pensar que le voy a contestar a ella y no a una criatura?". "¡Acá las pruebas y se termina la historia para mí!", concluyó Dalma Maradona, buscando dar por finalizada la disputa, aunque la misma parece lejos de terminar.

La picante historia de Dalma Maradona contra Verónica Ojeda.

La fuerte pelea entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda

El cruce entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda comenzó cuando Mario Baudry, el abogado de "Dieguito" Fernando y pareja de Verónica Ojeda, fue invitado al programa para hablar sobre las internas en la familia por la sucesión de Maradona. Más tarde, Ojeda conversó en el programa aseguró que hay una gran tensión con Claudia, a pesar de que parecía que habían llegado a un acuerdo.

"Hablamos muy bien, fue todo muy armonioso. Y dividimos las cosas como tenía que ser. De hecho, hablamos de la empresa Maradona, porque Diego ya no está más. Y si a la empresa no la cuidan los herederos, los demás vivos se hacen millonarios”, relató Ojeda. Sin embargo, aseguró que al poco tiempo esa paz se quebró y acusó a Villafañe de haber firmado acuerdos en un nuevo emprendimiento de vinos en Italia sin haberlo consultado.

En su defensa, la madre de Dalma lo negó y le explicó que no podía hacer nada porque "no le corresponde", ya que cuando le llega un negocio se lo pasa "a las personas que lo tienen que resolver". “La gente me llama a mí para hacer negocios y yo se los paso a los abogados. No lo resuelvo yo porque no soy quién”, cerró.