Dalma Maradona estalló contra Leo Sbaraglia: "Que se quede tranquilo"

La hija del astro del fútbol, Dalma Maradona, le respondió al actor, Leo Sbaraglia, que lanzó un duro reclamo para Claudia Villafañe en torno a la serie de Amazon Maradona: Sueño bendito.

Leonardo Sbaraglia se metió de lleno en la polémica por el retraso de la serie Maradona: Sueño bendito, en la cual interpreta a Guillermo Coppola. El actor apuntó contra Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona por poner trabas ante el esperado estreno de la ficción. Enojada con las declaraciones del actor, Dalma le contestó: "Nadie quiere plata, que se quede tranquilo Sbaraglia".

“No termino de entender bien cuáles son las causas por las que este año no rodamos y, dicen, recién vamos a hacerlo el año que viene. Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones con Claudia, tal vez la muerte de Diego afectó cómo es la nueva repartija en torno a los derechos", apuntó el galán.

En su programa de radio, Un día perfecto (Metro), Dalma Maradona le respondió al actor. "Acabo de leer una nota de Sbaraglia, que dijo las grabaciones de la serie están paradas porque 'Claudia, Dalma y Gianinna se quieren llevar una parte de la torta'", comenzó diciendo la hija del astro del fútbol. "Está muy equivocado porque el juicio mi mamá lo empezó mucho antes de que pasara todo lo de mi papá. Ella no quiere plata. Lo que quería era que no se la nombrara a ella. Si dicen 'hay algo de ficción y hay algo de no ficción', bueno, que se llama 'María' en vez de 'Claudia'. No, no quieren. Quieren que se llame Claudia", continuó.

Dalma mencionó que en la serie se muestra un costado oscuro de su mamá. "Dicen cosas re graves de ella. A mí mamá la hacen mierda. Por eso, no quiere que la nombren. Y está en todo su derecho. Si no graban por eso, lo lamento", agregó.

Por último, la hija de Diego Maradona desacreditó los dichos del actor. "La verdad es que nadie quiere plata, que se quede tranquilo Sbaraglia. Nadie nunca pidió plata. Mi mamá quería saber qué era lo que iban a decir de ella. Mandó cartas a Amazon y nunca le respondieron. Y está en todo su derecho de reclamar", sentenció.

Durante sus declaraciones radiales Sbaraglia también explicó que no tuvo contacto con Claudia para hablar de las causas, aunque sí pudo hacerlo con Coppola, a quien le toca personificar: “A duras penas hablé con Guillermo porque es un señor, es un tipo que siempre está dispuesto a ayudar, a pesar de que él tampoco tuvo mucha relación con la producción". Según el actor, al momento de dar detalles sobre la mirada de la ficción de la forma parte, aseguró que “Siempre va a haber, incluso en un documental sobre Maradona, cierta subjetividad y cierta ficción, porque cada quien tiene otra versión de Maradona. Y cada quién tendrá también su versión de Claudia, y también de las personas reales".