Dalma Maradona compartió un chat polémico que luego borró: qué decía

Dalma Maradona respondió durísima a una acusación con una inesperada publicación en redes sociales que al ratito borró.

Dalma Maradona sorprendió al compartir una explosiva publicación que duró muy poco en las redes sociales ya que la borró al ratito. "En todos los canales diciendo mierdas de mi", disparó la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe, que recientemente fue madre de Azul, su segunda hija.

La guerra entre los herederos de Maradona está lejos de terminar y suma nuevos capítulos bastante seguido. En los últimos días, Verónica Ojeda salió a disparar con todo contra Dalma y Gianina, a quienes acusó de firmaron papeles sin que sus hermanos se enteraran. Pero sus críticas no se detuvieron ahí sino que también acusó a la actriz de no responderle un mensaje a Dieguito Fernando, quien la quiso contactar para saludarla por el nacimiento de Azul.

Lejos de quedarse callada, Dalma usó sus redes sociales para dejar en claro su postura ante estas denuncias. Aunque al ratito decidió borrar la publicación, la periodista Estefi Berardi logró capturar el posteo. "Acá las pruebas y se termina la historia para mí", escribió la actriz junto con una captura de pantalla de la charla que había tenido con Verónica Ojeda. En la conversación, la madre de Dieguito Fernando felicitó a Dalma y le deseó felicidades en este momento tan especial, a lo que la propia hija de Diego respondió agradecida.

"Cuando se despierte Dieguito le manda un saludito a su sobrina", le envió Ojeda, seguido de un breve audio en el que el hijo menor del Diez saludó a la recién nacida. Durísima, Dalma Maradona explicó por qué no respondió y dejó un mensaje muy picante contra Verónica Ojeda: "¡Acá justo es cuando me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima! Cuando me vuelvan a dar el celular y veo el audio ya estaban ellos en todos los canales mierd*s de mí".

El problema de salud que afectó a Dalma Maradona

Luego de reportarse en las redes tras unos días de inactividad, Dalma Maradona empezó a explicar lo que le había sucedido: "Por una situación ajena a mi, me vi en la necesidad de contar un hecho que me sucedió justo antes que me dieran el alta. Por suerte ya me estoy ocupando y solo lo cuento por si a alguien le sirve mi experiencia".

En ese sentido, la actriz explicó: "Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre". "Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla) asique aprovecho para agradecer a todos los médicos de Los Arcos", sentenció Dalma.