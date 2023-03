Cuántos hijos tiene Luciano Castro y quiénes son sus madres

Como varias personas del mundo de la farándula argentina, Luciano Castro se preocupó por respetar la privacidad de sus hijos y de la madre del más grande.

Luciano Castro forma parte de la farándula nacional desde que era realmente muy joven, sin embargo, ha optado por no dejar trascender absolutamente todo lo que sucede en su vida cuando se apagan las cámaras o se baja el telón. Como varios famosos y famosas argentinas, Castro también decidió proteger la intimidad de su familia.

El galán confesó en más de una oportunidad que atravesó por varios altibajos en su camino. Una de las noticias que más impacto tuvo en la vida de Luciano Castro fue saber que sería padre a los 28 años. El primero de sus hijos, Mateo, tiene 20 años y es fruto de un noviazgo casi adolescente que aquel mantuvo con Florencia, una mujer de muy bajo perfil que no pertenece al ambiente artístico ni mediático.

En la actualidad, Luciano Castro tiene tres hijos: Mateo, Esperanza y Fausto. Los dos más pequeños, en cambio, son los que nacieron como fruto de la relación entre el actor y la actriz Sabrina Rojas, con quien estuvo en pareja por más de una década. La niña y el niño tienen 9 y 7 años, respectivamente.

Cómo fue la relación con las madres de sus hijos

Si bien durante la época en que el famoso mantuvo su romance con Flor, como cariñosamente suele llamar a su ex, ya había adquirido cierta popularidad, ella jamás quiso ser conocida. De hecho, tiene su perfil en Instagram privado y solo se conoce su rostro porque Mateo, su hijo, suele compartir imágenes en su propia cuenta, donde cuenta con un número importante de seguidores.

La historia con la actual novia del Tucu López es por supuesto muy distinta. Pasaron por varias crisis en la relación hasta que finalmente decidieron separarse, tras 12 años juntos. Todo se dio en muy buenos términos y hoy disfrutan de un presente relajado con su familia ensamblada.

Su relación actual con Flor Vigna

Luciano Castro, 48 años, y su novia Flor Vigna, 28 años

Para sorpresa de muchos, recientemente Luciano Castro habló de los planes a futuro que tiene con su novia 20 años más joven, Flor Vigna. Reveló que ninguno de los dos quiere tener hijos, al menos por ahora. Ella prioriza su carrera profesional como actriz y cantante, mientras que él se siente más que realizado con sus tres hijos, con los que por suerte la ex de Nico Occhiato ha entablado una entrañable relación.

"Flor jamás me va a plantear tener un hijo. No está en sus planes de vida por ahora, solo quiere ser artista. No hace falta sumar sus no ganas a mis no ganas", explicó el actor.