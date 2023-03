Cuántos hijos tiene Graciela Alfano y quiénes son

La familia que la exvedette y actriz, Graciela Alfano, cuidó y mantuvo alejada de los medios. Cuántos hijos y nietos tiene la artista de 70 años.

La exvedette Graciela Alfano mantiene la vida privada de sus hijos y su nieta alejada de los medios. Se casó por primera vez con apenas 19 años y de ese matrimonio surgió su primer hijo, Nicolás Ruskowski, de quien estuvo alejada durante varios años. En una entrevista, la actriz reveló que la responsable del distanciamiento fue su propia madre y que eventualmente encontraron la forma de reconstruir la relación.

“Mi madre fue la responsable de alejarme de mi hijo mayor. Ahora hemos recuperado un vínculo magnífico. Pero ella me robó a ese hijo. Ella le hablaba mal de mí, generó una distancia fea durante muchos años y esto fue muy doloroso para mí, porque yo también era víctima. Él se oponía a mí. Pasé cosas dolorosísimas”, reveló la actriz en 2020 en el programa radial Agarrate Catalina.

Sus otros dos hijos, Francisco y Gonzalo, surgieron de otra relación con el empresario Enrique Capozzolo. Mientras que el padre de Nicolás es Andrés Ruskowski. Grace mantuvo la privacidad de su familia porque consideró que sus hijos debían elegir por sí mismos si exponerse o no. En la actualidad, tanto Nicolás como Francisco y Gonzalo optaron por un perfil más bien bajo y no se sabe mucho acerca de ellos.

"Traté de mantenerlo en un misterio porque sabía que mis hijos alguna vez iban a ser hombres y sentía que la decisión de exponerlos era de ellos. No quería que ingresaran a un mundo difícil en el cual siempre estás en el ojo de la tormenta. No sabía si ellos iban a querer eso. Y no quieren porque mis tres hijos tienen perfil bajo", explicó la famosa argentina en diálogo con Revista Noticias.

La familia de Graciela Alfano

Por lo tanto, Graciela Alfano tiene 3 hijos y 1 nieta y todos se caracterizan por mantener un perfil bajo y alejado de los medios. Su nieta Nina llegó en 2019, hija de Gonzalo y su pareja, Delfina Badessich. En su momento, la artista de 70 años expresó que estaba viviendo un “tsunami de emociones” y comprobando lo cierto que es el dicho de que ser abuelo no se compara con nada del mundo.

Graciela Alfano con sus tres hijos

“A mi nieta le doy el permiso para que se divierta y para que disfrute”, reconoció en una entrevista reciente. Al mismo tiempo, compartió que se muere de ganas de subir a sus redes sociales todas las imágenes que tiene junto a ella. Pero sigue respetando la decisión de sus hijos de mantener un perfil bajo.

Así y todo, reconoció que tiene la idea de crear una cuenta privada en Instagram donde pueda subir todas las fotos que quiera. Según Grace, cuando Nina sea grande y tenga la capacidad para decidir, ahí se verá si todas estas imágenes se abren al mundo o no. Igual que sus hijos pudieron decidir qué tanto exponerse.