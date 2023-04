Cuántos años tiene Antonela Roccuzzo: la edad de la esposa de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, lleva una vida colmada de experiencias. Cuántos años tiene la modelo y empresaria.

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más conocidas en Argentina y del mundo. El pasado 26 de febrero, en Barcelona, celebró su cumpleaños rodeada de sus amigas y sus hijos. Aunque su esposo, el futbolista Lionel Messi, no pudo estar presente debido a sus compromisos con el París Saint-Germain (PSG), la rosarina disfrutó de un momento íntimo y lleno de amor.

Las redes sociales se hicieron eco de la celebración, en la que asistieron las esposas de varios futbolistas, entre ellas Romery Ventura, pareja de Jordi Alba; Coral Simanovich, pareja de Sergi Roberto; Elena Galera, de Busquets y Daniella Semaan, esposa de Cesc Fàbregas.

La fiesta de Antonela Roccuzzo tuvo una temática árabe, en posible referencia a la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo. La decoración del espacio al aire libre estuvo compuesta por faroles colgantes y globos celestes, lilas y dorados. También se destacó un "35" gigante, en alusión a los 35 años de edad que cumplió.

En cuanto al menú de la celebración, la comida fue diseñada especialmente para la ocasión y no faltaron sándwiches, empanadas, bebidas, jugos y agua. La torta, por su parte, tuvo un detalle muy particular: una lámpara mágica en color dorado.

Antonela Roccuzzo y Daniella Semaan

Las felicitaciones de sus amigas

Entre las invitadas a la fiesta estuvieron presentes Daniella Semaan, una de las mejores amigas de Antonela, Elena Galera, pareja de Sergio Busquets, y Mariana Balbi, la cuñada de Luis Suárez, entre otras. Daniella Semaan, quien compartió en sus redes sociales las imágenes de la celebración, dedicó unas emotivas palabras a la cumpleañera: “Celebrándote mi hermana del alma, celebrando años de amor, y tantos recuerdos inolvidables. Te deseo felicidad hoy y una vida de amor como te la merecés. Es imposible amarte más, ¡bailemos!”.

Por su parte, Sofía Balbi -esposa de Luis Suárez- le escribió un mensaje en sus historias de Instagram a la pareja de Messi: “Feliz cumple amiga del alma. Vos sabés lo que te extraño y te adoro. Disfrutá de tu día como vos sabés. Ojalá que prontito podamos disfrutarlo juntas”.

Aunque Lionel Messi no pudo estar presente en la celebración del cumpleaños de su esposa, Antonela Roccuzzo no dejó de sentirse amada y apoyada por su círculo más cercano. Conocida por su discreción y su elegancia, celebró su día rodeada de afecto y buenos deseos, demostrando una vez más que su felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de su propio amor y su propia fortaleza.