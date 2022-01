Cuánto valen las zapatillas Gucci que Luciana Salazar le compró a Matilda, su hija

La modelo Luciana Salazar subió una foto de su hija a redes sociales y los usuarios se percataron en un detalle: las mini zapatillas Gucci de la pequeña, un diseño exclusivo con un precio exorbitante.

Luciana Salazar está de vacaciones en Miami. La modelo que disfruta de los Estados Unidos, fue tendencia por un insólito detalle en una de las fotografías que subió al Instagram de Matilda, su pequeña acompañante. ¿Cuánto valen las zapatillas Gucci, de diseño exclusivo, que le compró a su hija?

Madre e hija viajaron en primera clase al país gobernado por Joe Biden y en la cuenta de Instagram de la niña, Luciana publicó una fotografía de su hija en su asiento de primera clase, esperando para despegar. "Nos vamos de viaje con mami.... a divertirnos", escribió la mediática modelo en la descripción de la publicación.

La lluvia de "me gusta" no opacó el interés de los curiosos por un insólito detalle: el calzado de Matilda. En la foto, la hija de Salazar está usando unas zapatillas de diseño exclusivo, marca Gucci. La gran pregunta que muchos se hicieron fue cuánto cuestan; una vez obtenido el monto, estalló la polémica.

Las zapatillas de la respetada marca italiana valen un total de 998 dólares, que en valor de moneda argentina equivale a la cifra de 214 mil pesos. Una vez más, la modelo fue tendencia en redes por una excentricidad que los internautas no pasaron por alto.

Luciana Salazar tomó una drástica medida tras las críticas a su hija: "No voy a permitir"

Luciana Salazar se expresó tras el escándalo mediático que la tuvo a ella y a su hija Matilda en la mira de la prensa. La celebridad informó que tomó acciones legales contra Google y Twitter por el cyberbullying recibido por quienes la acusaban de haberle teñido el pelo a la niña, cuyo cabello es color rubio platinado.

"No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio", comienza el posteo donde la sobrina de Evangelina Salazar y "Palito" Ortega hizo saber a su público que había decidido llevar el conflicto con sus haters a la Justicia. "No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad con el enorme daño que eso genera".

Preocupada por la imagen de su hija, Salazar continuó sobre como será su proceder para buscar justicia en los insultos recibidos por las redes sociales. "Con el asesoramiento del Dr. Castro Bianchi, voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se elimine de esas plataformas todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días", enunció la modelo, en busca de un cese en el acoso virtual que asegura haber sufrido.

Hacia el final de su descargo, la celebridad dejó en claro que busca que las redes se conviertan en un lugar de diversión y empatía y que el odio y las críticas destructivas ya no formen parte de esa dinámica. "Las medidas cautelares solicitadas tienden a asegurar mis derechos personalísimos y los derechos de la niña, así como sus derechos humanos y personalísimos", cerró su texto Salazar, en referencia a cuestiones más técnicas de las acciones que tomará contra las plataformas de internet. Y concluyó: "Son derechos fundamentales que hacen a la dignidad de la persona y que son ampliamente reconocidos por nuestra Constitución Nacional".