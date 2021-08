"Cuando puedo disfruto": Vicky Xipolitakis respondió a los rumores de un nuevo romance con un empresario

La estrella de MasterChef Celebrity dio a entender que se encuentra en un buen momento sentimental.

La modelo y vedette Vicky Xipolitakis está en el ojo público desde que se dio a conocer su situación judicial con su expareja, el empresario Javier Naselli, con quien comparte un hijo, Salvador. Ahora, se informó que Vicky tiene un nuevo amor: otro empresario, llamado Diego Giardelli, especializado en tecnología y teléfonos móviles. Más tarde, la misma mediática negó todos los rumores de una relación formal, aunque no desmintió tener algo con Giardelli.

Así lo informó el periodista Lío Pecoraro a través de su cuenta de Twitter, en donde reveló algunos detalles sobre el hombre y sus antecedentes: "¡Primicia! Vicky Xipolitakis de novia con un empresario llamado Diego Giardelli. Él tuvo problemas con la Justicia. Además, enfrenta una polémica, ya que está casado y su mujer lo dejó al enterarse de todo".

"Se fueron de vacaciones a Bariloche. Ella no lo muestra en sus redes. Él tiene una hija y está casado. Está a punto de separarse", relató, durante la emisión de El Run Run del Espectáculo, transmitido por el canal Crónica. De acuerdo con su testimonio, el romance entre Xipolitakis y Pecoraro habría comenzado un tiempo atrás, y al enterarse, la esposa del empresario, llamada Evelyn, decidió terminar la relación. Tres días después, él formalizó su relación con Vicky.

"Conoció a Vicky como cliente de su empresa. Empezaron a frecuentar. Ella visitaba su local de electrónica en el barrio de Belgrano", agregó el periodista. "A los tres días de separarse de su esposa, Evelyn, el empresario empezó a salir con Vicky. La historia venía de tiempo atrás. Se separó de su mujer para estar con ella. Giardelli y su ex tienen una hija y varios perros". Además, Lío también asegura que la modelo puso un pasacalle en honor a él para demostrarle su amor.

En respuesta, Vicky salió a hablar al respecto en el programa Cortá por Lozano y dijo no estar en pareja, aunque cuando Vero Lozano le preguntó si estaba disponible para Diego, ella no lo negó. “Cuando puedo disfruto pero no me encuentro de novia, estoy sola. No me gusta transmitir las cosas cuando todavía no estoy segura. Estoy de a poquito empezando a disfrutar la soltería”, expuso la modelo.

El testimonio de violencia de género

En medio de la controversia por su situación financiera y un posible desalojo de su hogar, una exempleada de Xipolitakis, Gladys, conversó con Intrusos y reveló que el exesposo de Vicky ejercía violencia tanto física como psicológica sobre ella. "Él era un señor muy posesivo, no le gustaban las amistades de la señora. Ese era el drama principal de él", comenzó Gladys.

"Yo declaré en la causa, la primera vez que me llamaron y dije toda la verdad", continuó la ama de llaves, y agregó que todas las discusiones empezaban por la ropa que Vicky elegía para ponerse antes de salir con sus amigos. "Cuando ellos discutían, él a veces la golpeaba a la señora. La maltrataba a ella y al nene", aseguró Gladys, quien después de cuatro o cinco meses de trabajar en la casa, decidió irse y dar su testimonio.

La deuda de Vicky Xipolitakis

Actualmente, Vicky vive con su hijo en un departamento ubicado en Barrio Norte, que alquila por 600 mil pesos y otros 100 mil de expensas. Como no está en su mejor momento económico, las deudas se le fueron acumulando y, a fines de septiembre, tendrá que dejar el departamento.

"Me casé enamorada, tuve un hijo, me fui a vivir con él a donde actualmente vivo", relató Vicky, y aclaró que ella también preferiría irse ya mismo a otro lado, aunque sea menos lujoso, pero que no tiene el dinero que requieren una mudanza y los demás gastos extra para moverse a otro lugar. Además, habló sobre las críticas que recibió por pedir tantos canjes por Instagram y dijo que todo lo hizo por su hijo, ya que le daba vergüenza pedirle ayuda económica a su papá.