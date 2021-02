Coronavirus: Raúl Rizzo está intubado y preocupa su salud

El actor Raúl Rizzo transita el COVID-19 y su estado de salud es "muy delicado".

Raúl Rizzo fue una de las personalidades de la cultura argentina que contrajo COVID-19 a principios de febrero y días atrás tuvo que internarse por complicaciones respiratorias derivadas del virus. Luego de algunos días en terapia intensiva, se encontraba estable y los médicos habían podido bajarle la fiebre hasta el último parte médico, que arrojó resultados para nada buenos.

El actor de 72 años se encuentra internado en el área de cuidados intensivos de la Clínica IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad) ubicado en el barrio de Balvanera y, según informó La Nación, su último parte médico arroja un pronóstico que preocupa a su círculo ya que se indica que "está en una situación muy delicada, con una mala mecánica respiratoria”.

El documento médico indica que Rizzo tiene compromiso pulmonar bilateral por Covid”, por lo que tuvieron que intubarlo. Mientras tanto, esperan los resultados de análisis de sangre y oxígeno para chequear la evolución de su cuadro. La noticia sobre la internación de Rizzo la brindó como primicia el periodista Pablo Montagna en "Nosotros a la mañana" (El Trece) señalando que el artista había sido internado a la institución médica el miércoles 3 de febrero por la tarde.

Días atrás su estado de salud había mejorado y tal como comunicó su agente de prensa, la fiebre había bajado. De hecho, Rizzo contestó un mensaje de WhatsApp enviado por el equipo de El Destape para desearle una pronta recuperación. No obstante, el panorama cambió abruptamente en las últimas horas y su situación se agravó, generando mayor preocupación.

La polémica por la fiesta en cuarentena

En septiembre del año pasado, Raul Rizzo quedó envuelto en una polémica luego de que se difundieran imágenes en las que se lo veía bailando junto a sus vecinos en la calle. En los medios comenzó a difundirse el video diciendo que el actor había asistido a una fiesta clandestina.

Luego, el actor se defendió y dijo que se trataba de una fiesta que se llevó a cabo en el mes de mayo: explicó que el festejo era respetando el distanciamiento y al aire libre, por lo que "no estaba rompiendo la cuarentena".

“Lo que se hacía era poner el Himno Nacional, y después un poco de música. Cada uno en la puerta de su casa, no se rompía la cuarentena. Era como estar en un balcón, pero en este caso, sin balcones”, afirmó Rizzo luego de que en Los Ángeles de la Mañana publicaran el video en el que se lo ve disfrazado bailando la canción "Fuiste" de Gilda.

"No se rompió ninguna cuarentena ni hubo algún infectado", aseguró y dijo que, en su momento, contaron con la autorización de la policía para realizar la fiesta. "Hace rato que ya no se hace más nada de eso. No entiendo qué buscan a 3 meses de esto. ¿Qué están buscando? No pasó nada, la policía alguna vez pasó, y al ver de qué se trataba y las condiciones en las que se hacía, lo autorizó”, expresó el actor.