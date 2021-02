Inesperada confesión de Marcelo Polino en torno al coronavirus.

El sábado pasado Marcelo Polino cumplió 57 años y lo festejó al aire de su programa en Radio Mitre, junto a sus oyentes habituales. Durante la emisión del magazine lanzó una inesperada confesión sobre la pandemia y se refirió a sus miedos: "La verdad que le ha tocado a tantas personas conocidas que es la primera vez que tengo miedo”.

Conocido por tener una lengua filosa a la hora de revelar comentarios picantes sobre los secretos de la farándula argentina, Polino se abrió a su público y habló de sus sentimientos y temores en medio de este período incierto, regido por la pandemia. Luego de la confesión sobre su temor a contraer el virus, agregó: “Además siempre que cumplo años me llama Carmen (Barbieri) y recordamos cuando nos conocimos, recordamos ‘Movete’, esa especie de ‘Canal Volver’ que hacemos. Hoy está en terapia intensiva”.

“Flavio (Mendoza), que también es mi amigo y que nos conocemos de antes de la televisión, está internado también. Ya que saqué el tema, yo estaba hablando con Flavio y me dijo que tenía un poco de tos y algunos síntomas, pero que no sabía si tenía fiebre. Esas conversaciones que tenemos todos... Suelto el tema, a las dos horas estaba internado”, sumó el exjurado de los ciclos "Bailando" y "Cantando" y actual embajador de "MasterChef Celebrity" para el magazine de Telefe "Flor de Equipo".

Para cerrar su reflexión a corazón abierto, expresó: “Compañeros de trabajo también (tienen coronavirus). La verdad que estoy asustado. Es la primera vez, en todo este tiempo, que al tenerlo tan cercano como que me da miedo”.

La semana pasada Marcelo Polino se animó a contestar el "Cuestionario intragable", un popular segmento del programa de Florencia Peña en el que los famosos deben probar platos asquerosos si no responden algunas preguntas incómodas, y reveló cuál fue la primicia que más se arrepintió de filtrar al aire.

“Fue el año pasado, en medio del programa donde trabajaba. Yo estaba dando una información de Luciana Salazar. Dije que salía con un político importante y se empezó a armar un lío porque se empezó a asociar gente que no era, que era casada, que no sé qué… se armó un lío tremendo, pero a nivel muy alto”, detalló. "Yo lo hice como un chiste… No fue el ‘tengo la verdad', fue un comentario estúpido al pasar… de metido lo hice, así que me arrepiento de haberlo hecho”, cerró Polino.