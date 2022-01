Contundente mensaje de Juana Repetto sobre su familia: "Salir de lo seguro"

La actriz se sinceró sobre sus asuntos familiares y se mostró agradecida hacia su esposo e hijos.

Juana Repetto se expresó en sus redes sociales sobre la familia que formó el los últimos años y reveló algunos detalles de la dinámica de su relación con su esposo e hijos. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto tiene un hijo como madre soltera, Toribio, a quien tuvo con un donante anónimo, y a Belisario, fruto de su relación con su marido, Sebastián Graviotto.

Conectada con su costado más espiritual, Repetto dedicó un tierno mensaje a sus compañeros de vida. "Amores de mi vida, tan agradecida por esta familia, por la posibilidad de vivir en esta casa, con jardincito, pile, bici, poder recibir amigos", expresó y agregó: "Somos tan afortunados. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Al Universo, al cosmos, los astros, el sol y luna".

"No sé, pero GRACIAS a la vida y a mi amor, compañero de aventuras", enunció en alusión a Graviotto, por ayudarla a animarse a cosas a las que les tenía miedo. "Por siempre hacerme confiar, animarme a más, apostar y salir de lo seguro, de la zona de confort, para llegar a lugares mucho más alucinantes aún", cerró la actriz.

Fuerte descargo de Juana Repetto sobre la crianza de sus hijos

Hace algunos meses, Repetto hizo un posteo dedicado a desromantizar la maternidad y revelar que existen muchas situaciones caóticas y no disfrutables en relación a la crianza. "Cuesta asumirlo, hacerse cargo y aún más decirlo, pareciera que al decirlo uno terminara de asumirlo. Lo cual genera un inmenso dolor e indescriptible angustia. Pero es necesario empezar por ser conscientes para poder hacer algo al respecto", comenzó la artista.

"Con todo el dolor del mundo y lágrimas en los ojos yo asumo que como ya saben quienes son parte de esta comunidad, estamos en un momento difícil y en casa hay gritos, enojo, algún apretón de brazo, hay maltrato", continuó la celebridad de redes y agregó: "Pero si bien nada justifica lo anterior, también hay conciencia, hay (pre)ocupación y acción".

Repetto siguió en alusión a su proceder cuando el lío causado por los niños se vuelve insoportable para ella: "Pido ayuda, noto que no está bien, que no es la forma y no lo quiero en mi hogar y para mis hijos", explicó y cerró: "Accionar, hacer algo al respecto no justifica pero les da herramientas, les permite no naturalizar el maltrato".