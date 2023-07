Conmoción por lo que pasó con Karina La Princesita: "En un descampado"

Karina La Princesita y una triste noticia. Qué pasó con la cantante de cumbia y expareja del Kun Agüero y El Polaco.

Karina La Princesita es una de las cantantes más importantes de la movida tropical argentina. Y en las últimas horas, la expareja del Kun Agüero y El Polaco dio a conocer una noticia que entristeció a sus fans y los dejó totalmente sorprendidos. "No fue ninguno de mis ex", aseguró la artista.

En diálogo con el youtuber Pablo Agustín, Karina La Princesita aseguró haber vivido un episodio de extrema violencia en el que sufrió heridas de gravedad: "Me atropellaron apropósito. Hubo un problema familiar, mucha violencia, no fue ninguno de mis ex, no voy a nombrar quién fue. Me atropellan y yo estaba agarrada del capó para no caerme, me arrastraron por dos cuadras, la persona esta claramente no quería frenar".

"Me empezó a salir sangre, frenaron, me agarraron, esto fue algo de violencia terrible, nunca lo conté. Se bajaron del auto, me tiran en un descampado y por suerte la señora que trabajaba en mi casa vio todo, corrió dos cuadras y me llevaron al hospital. Los dedos me quedaron como salchichas reventadas. Yo estaba en shock y el doctor me dice que se me habían cortado todos los nervios y hay que extirpar los dedos", continuó Karina La Princesita.

Afortunadamente, y a pesar del mal momento, la cantante no perdió sus extremidades. "El doctor me empezó a tocar y yo sentía un hormigueo. Me hacen estudios y la respuesta médica fue que por arte de magia no me iban a tener que sacar los dedos. Yo tengo los dedos cosidos y por partes no siento, pero estoy bien", cerró Karina.

Se viralizó una escandalosa foto de Karina La Princesita: "Una vez en la vida"

Karina La Princesita es una de las cantantes argentinas más conocidas. Su influencia en la movida tropical la llevó a ser referente del género, aunque en las últimas semanas se hizo noticia por cuestiones que van más allá de las partituras. En este caso, la artista se viralizó por una imagen difundida en Instagram. Allí dejó un mensaje escandaloso que parecería tener a uno de sus exnovios como destinatarios.

Karina La Princesita es una de las cantantes argentinas más conocidas.

Mostrando su peinado y exhibiendo dos colitas en el pelo, Karina La Princesita exclamó: "Una sola vez en la vida que no tengo cuernos y el tipo me los hace...". Arrobando a un amigo suyo, quien presuntamente habría sido el que la peinó, la cantante dejó la puerta abierta para que estallen las especulaciones.

En redes sociales, muchos le atribuyeron el mensaje a El Polaco, mientras que otro porcentaje eligió señalar al Kun Agüero. Lo cierto es que, en la actualidad, Karina no está en pareja y se encuentra transitando una etapa delicada en cuanto a su salud mental. Sin ir más lejos, hace pocos días eligió el programa Seres Libres para revelar su calvario.