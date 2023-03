Conmoción en el espectáculo: murió el humorista Tristán a los 86 años

Antonio Díaz Ocampo, mejor conocido Tristán, falleció a los 86 años. Los motivos de su deceso tras haber estado internado en Córdoba.

El humorista Antonio Díaz Ocampo, más conocido por todos como Tristán, falleció a los 86 años en el hospital Tránsito Cáceres de la ciudad de Córdoba, donde se encontraba internado desde el 10 de marzo. El actor que trabajó con figuras como Susana Giménez, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, entre otros, dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo.

Tristán se encontraba transitando una neumonía bilateral que provocó la rápida atención de los profesionales de la salud, ya que tuvieron que conectarlo a un respirador artificial. De acuerdo a lo informado por Teleshow, el humorista perdió la vida a las 13 horas del sábado 25 de marzo. El último tiempo, el también actor estuvo en un centro de rehabilitación tras haber sufrido un accidente en 2019, donde se fracturó la cadera y no pudo volver a caminar, además de haberse enfermado de coronavirus durante la pandemia en 2021, situaciones que agravaron su salud.

Allí recibía la visita de todos sus hijos: Mariano, Federico, Victoria y Hernán Rado. El cómico fue invitado a algunos programas de televisión en su carrera, tales como Polémica en el bar. No solo eso, sino que actuó en la serie Historia de un clan lanzada en 2015 y ganó el premio Martín Fierro al "Mejor Actor de Reparto" por su participación poniéndose en la piel del teniente coronel Rodolfo Victoriano Franco, amigo de Arquímedes Puccio.

En el año 2018, se encontró en un mal momento en términos legales por la denuncia por acoso sexual realizada por distintas actrices como Rita Pauls, Calu Rivero, Victoria Buchino, entre otras, cuando compartieron elenco en Historias de un clan. "Tristán tiene tendencias maltratadoras muy fuertes con las mujeres. Tuve un par de episodios muy feos con él. Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Me decía al oído cosas sexuales, asquerosas y vulgares como 'te voy a hacer tal cosa'", expuso Rita Pauls. "Soy el primer sorprendido de todo esto. Después de tres años de Historia de un clan, que venga a hablar ahora… Esta chica quiere ser famosa me parece", había dicho Tristán.

La dolorosa muerte que golpea Mica Viciconte: "¿Por qué la vida es injusta?"

En marzo, Mica Viciconte recibió una noticia que la golpeó: una persona muy cercana falleció de forma inesperada. Muy afectada por la situación, despidió a su ser querido en redes sociales con una mezcla de tristeza e impotencia.

La panelista de Ariel en su Salsa, ciclo emitido por Telefe, hizo un emotiva publicación en su cuenta de Instagram en donde despidió a Barby, su querida amiga de la adolescencia que falleció de forma repentina. "Nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la residencia".

"Vivimos tantos pero tantos momentos juntas: salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más. Y hoy me cuesta creer que no estés", continuó Viciconte. Luego, se lamentó: "¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir".

Luego, continuó con su impotente descargo: "¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto? Una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa". En este marco, reveló: "No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo".