Cómo es el proyecto de Lali Espósito que nada tiene que ver con la música: "Lo difícil de crecer"

Lali Espósito lejos de la música y con un nuevo proyecto.

Tras el éxito de su nuevo single Fanático, Lali Espósito ya está pensando en su futuro y en las últimas horas se dio a conocer cuál será su próximo proyecto más allá de la música. Los detalles de la nueva aventura de la querida actriz y cantante argentina.

Según dio a conocer la periodista Laura Ubfal en su portal de noticias, Lali Espósito volverá al cine con Verano Tripping, una película que se empezará a rodar el próximo 4 de noviembre y que contará "la historia de dos amigas de la secundaria en un viaje que las separará para siempre".

La película producida por Orca Films estará protagonizada por Zoe Hochbaum, actriz y guionista, y Miranda de la Serna, hija de los actores Érica Rivas y Rodrigo de la Serna, y dirigida por More Fernández. En los primeros detalles de la trama se indica que Verano Tripping se centrará en "lo difícil de crecer" y el personaje de Lali será muy jugado, ya que la joven encarnará a una dealer que cambiará la vida de las amigas.

El reparto de esta ópera prima lo completan Manu Fanego, hijo del fallecido actor Daniel Fanego, y Juan Grandinetti, hijo del actor Darío Grandinetti, y la película se filmará entre Bariloche y Uruguay. Por el momento no hay mayores precisiones sobre el estreno del filme.

La hija de Yuyito González bancó a Lali Espósito y puso nervioso a Milei: "No quiero"

Brenda Di Aloy es una de las hijas de Yuyito González, la conductora que hace poco tiempo empezó a estar en pareja con Javier Milei. En las últimas horas, la joven de 27 años se convirtió en tendencia porque mostró su apoyo a Lali Espósito tras el lanzamiento de la canción Fanático y puso nerviosa a su madre y al Presidente por el comentario que arrojó en su programa de streaming.

La hija de Yuyito González está en el programa de streaming Tengo Capturas que se emite por el canal La Casa Streaming. La joven, que es una de las participantes del Cantando 2024, confesó que una canción que le gustaría interpretar en el reality show es Fanático, el tema que sacó Lali Espósito hace pocos días y es una crítica directa a Javier Milei en respuesta a los ataques desmedidos del presidente meses atrás.

"Les voy a contar una cosa: yo simplemente le di 'me gusta' a un posteo de Sofía Gonnet, que puso la canción, y no sabés la catarata de mensajes que me llegaron. Muchas cosas feas. Estuve a punto de poner esa canción el otro día en un posteo", expresó Brenda. Sus compañeros la alentaron a que no solo haga eso, sino que lo cante en el programa conducido por Florencia Peña.

"Yo estoy para hacer Fanático. A mi me desheredan", lanzó en broma. Al mismo tiempo, dejó en claro que tanto Yuyito González, su madre, como Javier Milei, se enojarían con ella. "Yo lo haría igual, chicos. Pero no quiero que me pongan como que estoy de un bando o de otro", aclaró Brenda. El comentario de la joven resonó en el ambiente del espectáculo y muchas personas especularon con una interpretación del tema de Lali Espósito en el Cantando 2024.