Coco Sily reveló una feroz interna que tuvo con Abel Pintos: “Un garca”

Coco Sily reveló cómo comenzó su conflicto con Abel Pintos y cómo fue la reconciliación. El conductor de radio hizo alusión a un momento de enojo que tuvo al aire, cuando disparó contra el cantante por una actitud que éste habría tenido con él, y luego develó que debió pedir disculpas. Cómo fue su acercamiento

“He tenido peleas absolutamente idiotas. Hace poco he podido aclarar una con Abel Pintos. Luego vino al programa, nos divertimos, me dijo ‘gordo, te quiero’”, expresó Coco en el ciclo Debo Decir hace algunos días y así dejó en claro que su fuerte temperamento muchas veces le juega malas pasadas.

En aquel momento, Pintos estaba citado para participar como invitado del programa radial del presentador y nunca llegó. “Como artista, descomunal pero ahora conmigo se ganó un enemigo. Viene a lo de Lalo cuando yo hace un año lo estoy pidiendo. Hay que tener códigos. Abel Pintos: seguí moviendo los brazos hasta que se te salgan del cuerpo y se vayan a otro planeta”, lanzó Sily al aire, ante la ausencia del intérprete de De Solo Vivir.

“Yo soy jodido, yo me encargo que se sepa en todos lados. Abel debe haber perdido la memoria, yo le dije que era Spinetta cuando tenía 15 años. Cuando me lo cruce le voy a decir ‘sos un garca’. Faltan dos minutos para que se transforme en Luis Miguel, para que diga no me miren a los ojos”, siguió y remató de manera contundente: “Me defraudó, yo cuando tuve que darle una mano se la di. Hacete todo lo cool que quieras, pero la gente que te va a ver a los recitales es la que escucha este gordo”.

El reencuentro con Abel

Cuando se reunieron, Pintos le pudo explicar a Sily que él ni sabía que tenía que ir a su programa ese día., que había sido un error de alguien de su equipo. De ese modo, cuando por fin lo recibió en la radio, Coco lanzó: “Tiene el don del perdón, este programa está basado en el perdón, la consigna a partir de todo el chiste que se había generado con mi pelea. Cuando uno se pelea no necesita al otro, se puede pelear solo. Yo no te necesité a vos, yo me peleé solo, vos no te peleaste conmigo”.

“Yo coincido con vos. Creo que el cien por cien de las veces que nos peleamos con alguien, de alguna u otra manera, es más problema de uno”, le respondió el cantante.