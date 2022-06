Cinthia Fernández contó la cruda verdad sobre Defederico: "Todos los días"

La bailarina se cansó de padecer e hizo pública la situación con el padre de sus hijas.

Cinthia Fernández reveló la difícil realidad que le toca vivir con Matías Defederico. Los seguidores le preguntaron por qué se la vio tan angustiada en las redes y la bailarina se mostró cansada de callar su padecimiento. Sin pelos en la lengua, la artista contó toda la verdad sobre cómo actúa el exfutbolista como padre y la realidad que enfrenta a diario.

En las historias de su cuenta personal de Instagram, Fernández se grabó llorando y eso alarmó a su público. A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó cuál fue el motivo de su llanto. Entonces, Cinthia se descargó: "Porque colapsé. Estoy sola con todo, del otro lado no ayudan, no hacen más que hacer daño y molestar. Porque con todo lo que gané en el hot sale laburando con mis empresas, tengo que pagar los impuestos del papa luchón. El cual hace más de un mes no se ocupa de su rol de padre, pero tiene el tupé de denunciarme por impedimento de contacto haciendo un circo que se le cae cuando la justicia lo desestima por ser mentira".

Las publicaciones de Cinthia Fernández.

Como si eso fuera poco,agregó una nueva story para denunciar todo lo que vive, donde manifestó:

La preocupación de Cinthia Fernández por la salud de una de sus hijas

Cinthia Fernández hizo un comunicado desde su cuenta oficial de Instagram: "Les quiero contar que anduve unos días desaparecida porque tenía que llevar a mi bebé al médico. Tiene una cosita en la piel que hay que sacársela y que es super contagiosa. asique bueno, andaba muy nerviosa, por eso recién aparecí, ya me estoy ocupando del tema. Estoy un poco sensible, muchos creerán que me ví afectada por algo, pero no". De esa forma, la artista dejó en claro que su ausencia en las redes no se debía al nuevo conflicto legal con su exmarido, sino al problema de salud de una de sus hijas.