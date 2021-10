Christophe Krywonis habló del COVID-19, tras superar la internación: "La pasé mal"

Lejos de MasterChef y Bake Off, el cocinero francés debutó con Parrilleros, un nuevo reality de Space, y contó cómo vive su paso por los medios y su experiencia con el virus.

En 2021, Christophe Krywonis se contagió COVID-19 y terminó internado por el virus si bien, afortunadamente, pudo recuperarse. De nuevo en los medios y a punto de emprender un nuevo desafío laboral en la conducción de Parrilleros, un reality que busca al mejor asador de Argentina, el chef francés habló por primera vez del virus. "La pasé mal", confesó.

El cocinero francés dio positivo a principios de mayo y aunque trascendió que estaba internado, decidió no mostrar cómo transitó la enfermedad. "La pasé mal pero sin miedo, porque había hecho todo bien", contó en diálogo con Pablo Montagna. Y agregó: "Creo que me contagié en Mendoza, que no fue un momento de descuido, sino que en un momento se tiraron encima mío veinte motoqueros y pensé: Si no me pesco el bicho acá, no me lo pesco más. Volví a Buenos Aires y una semana después estaba en la cama, y una semana más tarde estaba internado, estuve quince días".

Sobre los motivos que lo llevaron a preservar al máximo su estado de salud, aseguró que no le gusta ser mediático con "cosas malas". Y en referencia a otros famosos que han compartido en detalle cómo les afectó el virus, aclaró: "Si no me gusta, no lo digo. No me gusta hacer escándalos".

Sobre Parrilleros

Arrancado el 2020, Christophe quiso darle un giro a su carrera en los medios y luego del éxito de la segunda temporada de Bake Off, decidió bajarse del reality de pastelería y de MasterChef Celebrity, donde fue reemplazado por Dolli Irigoyen y Damián Betular, respectivamente. Tras dos meses en Lo de Mariana, el ciclo de Mariana Fabbiani que fue levantado por bajo rating en la pantalla de El Trece, el francés debutó con el nuevo reality de Space.

"Esta nuevo programa me da miedo, temor y alegría. Me importa mucho lo que la gente opina de mi trabajo. No es que me pagan, hago mi programa y me voy", explicó en una entrevista con Pasa Montagna en Radio Rivadavia. Y aseguró que mostrará una faceta distinta a la que mostró en otros proyectos: "Es un Christophe diferente, en el que no soy juez ni verdugo".

La competencia conta de 12 episodios en diferentes lugares del país en los que participarán 24 parrilleros amateurs. En cada capítulo, se enfrentan dos cocineros que miden sus conocimientos en un duelo contra reloj en una parrilla. El vencedor desafiará a Christophe en un reto culinario para luego someter ambas preparaciones a un veredicto a ciegas de un jurado vinculado con el lugar donde se realizará la competencia. "Tuvimos muchos protocolos durante las grabaciones. Los participantes cocinan en las parrillas, los técnicos están a distancia y todos nos hisopamos antes de salir de viaje. Yo tenía doble vacuna y tuve COVID-19", señaló.