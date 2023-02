Chau Trueno: Nicki Nicole, muy cerca de un galán de novelas argentinas

En medio de las especulaciones sobre su ruptura amorosa, la cantante se mostró junto a un reconocido actor y generó polémica entre sus seguidores.

Hace ya varias semanas que fuertes rumores de separación involucran a Nicki Nicole y Trueno. Y aunque si bien ninguno de los dos cantantes brindó declaraciones al respecto, surgieron varias situaciones que parecen confirmar estas especulaciones. Una de las más recientes es que la artista se mostró muy cercana a un famoso actor de telenovelas.

Ambos cantantes conformaban una de las parejas más aclamadas de la escena musical juvenil. Sin embargo, desde comienzos del 2023, empezaron a enfrentar fuertes rumores de separación que se vieron alimentados por varias ocasiones en las que estuvieron en los mismos festivales pero no se mostraron juntos arriba del escenario.

Sin ir más lejos, recientemente, Nicki Nicole fue vista junto a Gonzalo Valenzuela, la expareja de Juana Viale y reconocido galán de telenovelas argentinas. Los artistas asistieron juntos al Festival de Viña del Mar, en donde se los vio en varios videos bailando juntos y divirtiéndose.

En un principio, los internautas y fanáticos interpretaron esto como una simple amistad, pero luego Valenzuela y Nicole hicieron un vivo juntos e incluso subieron algunas fotos en conjunto a sus redes sociales. Aunque si bien, ninguno confirmó estar saliendo, a muchos seguidores les sirvió la confirmar la separación de la cantante con Trueno.

El desconsolado llanto de Nicki Nicole en Telefe: "Nos está viendo"

Nicki Nicole protagonizó un emotivo momento en Telefe y sorprendió a sus seguidores con un especial relato familiar. La cantante no pudo contener las lágrimas ante un gesto particular que tuvo la producción y aseguró que "lloraba de emoción y no de tristeza".

La situación se dio durante la visita de la intérprete de Wapo Traketero a La Peña de Morfi, ciclo que conduce Jey Mammón por la pantalla de Telefe. Allí, la cantante rosarina brindó un mano a mano exclusivo con el animador, pero no se esperaba que, en medio de la entrevista, la producción la sorprendiera con un video exclusivo con un saludo de su abuelo.

En esta carta abierta, el abuelo de Nicki hizo referencia al éxito de la joven en la industria musical, en vínculo que mantienen a pesar de la distancia y en el legado familiar que trataría de cumplir. Al ver este saludo tan especial, Nicole no pudo evitar quebrarse en llanto por la emoción que le generaba ver a su abuelo a través de la pantalla.

"No iba a llorar. No se preocupen, lloro de emoción, no de tristeza. Me emociono porque hace mucho que no veo a mi abuelo y, aunque sea poder verlo y saber que él está ahí a pesar de la distancia, para mí es clave", empezó por decir Nicki Nicole mientras se secaba las lágrimas. Además, añadió: "La última vez que lo vi fue hace un año en el Gran Rex, donde hice una canción especial que se llama Perdido, que es un tango y él siempre me pide hacer".

Por otro lado, la cantante profundizó sobre lo mucho que le cuesta mantener la relación con su abuelo a través de las redes y le prometió que pronto iría a verlos. "Siempre que lo veo es por videollamada y cuesta mucho porque no entiende cómo una persona puede estar del otro lado de la pantalla. No saben lo que esto significa esto para mí", enfatizó. Por último, concluyó: "Abuelo, si estás ahí, te voy a ver en las Fiestas. Te amo con todo mi corazón. Sé que la abuela también nos está viendo desde arriba".