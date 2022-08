Chano reapareció en Instagram con un emotivo mensaje tras su internación

El cantante Chano Charpentier reapareció en las redes sociales tras su última internación en una clínica de rehabilitación y le dejó un emotivo mensaje a sus seguidores.

Chano Moreno Charpentier hizo una nueva aparición en las redes sociales tras su última internación en una clínica y dejó un emotivo mensaje para todos sus seguidores, mientras busca tratar de superar su recaída en las adicciones. Cómo fue la publicación que generó cientos de mensajes de amor para el cantante de la recordada Tan Biónica.

Por la tarde del lunes, Chano publicó dos fotografías en su cuenta de Instagram, que también subió a su feed, y llevó tranquilidad a todos los que siguen de cerca su camino de rehabilitación. "Hola mundo", escribió, junto a un emoji de un corazón. "Pronto lindas novedades. Gracias por los mensajes. Los amo a todos", sumó en otro mensaje en redes, adelantando nuevos avances en su vida o en su carrera artística. La reacción de los usuarios fue de alegría y el cantante no tardó en hacerse tendencia en Twitter.

El emotivo testimonio de Marina Charpentier, la mamá de Chano

Mariana Charpentier, más conocida por los fanáticos como "la mamá de Chano", estuvo en un móvil del programa de Georgina Barbarossa. En diálogo con la conductora, la mujer expresó: "Hace 10 minutos me llamó por teléfono. No sabe nada, no tiene redes sociales, no tiene celular, no ve televisión, no sabe nada".

Georgina Barbarossa quiso saber qué fue lo que le dijo Chano Charpentier a su mamá, por lo que Mariana respondió con total sinceridad: "Me dijo que me extraña, que se quiere ir, obviamente, ¿qué me va a decir? Que quiere estar en su casa, que extraña sus cosas, sus perros, lo lógico". Como si eso fuera poco, agregó: "Tiene razón, ¿quién quiere estar internado? Nadie quiere estar internado. Pero bueno, los profesionales dirán cuándo es el momento para que continúe con su tratamiento ambulatorio".

Analía Franchín le preguntó a Mariana qué piensa respecto de esta inmunidad que sienten que tienen los adictos en recuperación cuando se sienten mejor. Noe Antonelli agregó que es común que crean que ya están recuperados y ahí es cuando llegan las recaídas. La mamá de Chano Charpentier expresó: "Es un trabajo muy difícil, yo creo que lamentablemente lo único que puede ayudar en esto es el paso del tiempo, los tratamientos también, obvio. Pero a veces el cuerpo te pone límites, la edad...porque el cuerpo se va deteriorando, la mente el cerebro y el cuerpo propiamente dicho".