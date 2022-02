Chano Charpentier y Natalie Pérez se mostraron juntos: "No sabemos en qué va a terminar"

Chano Charpentier y Natalie Pérez estrenaron El himo de nosotros, su primera canción juntos: todo lo que dijeron sobre su vínculo.

Chano Charpentier y Natalie Pérez vienen enfrentando rumores de romance desde hace meses, cuando se supo que habían tenido algunos encuentros para hacer música juntos. Ahora, se estrenó su primera canción en conjunto, El himno de nosotros, que vino con videoclip incluido.

En aquel entonces, el exvocalista de Tan Biónica había dicho que entre ellos no había más que una fuerte química musical. Por su parte, Natalie había desmentido los rumores de romance diciendo que eran muy buenos amigos. Esta vez, dieron algunas declaraciones sobre su vínculo a través de un vivo de Instagram en el que presentaron su nueva canción.

En el videoclip, se muestra el vínculo de distintas parejas representadas por diferentes actores y actrices, seis en total. Natalie contó que no fue nada fácil este proceso de rodaje ya que muchas tomas se filmaron en plano secuencia, algo sumamente complejo de hacer. Por su parte, Charpentier dijo que no le gusta hacer videoclips pero que esta vez se divirtió mucho con ella.

Chano explicó que El himno de nosotros surgió a partir de la palabra “nosotros” ya que es "lo opuesto a la soledad". Después de haber debatido el concepto de su canción frente a sus seguidores, le dejó unas palabras de amor a su compañera. “Te quiero agradecer, sos tan dulce. Esta canción me dio la posibilidad de conocer a una persona tan sensible como vos”, sentenció.

“Gracias, compartimos un montón de momentos muy buenos a partir de esta canción, pero lo principal fue compartir ese rato muy valioso. Sos una hermosa persona, portate bien, te quiero”, le respondió ella. Sobre el futuro de ambos con respecto a sus carreras y vidas personales, Chano agregó: “No sabemos en qué va a terminar”.

La explicación de Chano Charpentier sobre su nueva canción con Natalie Pérez

Chano suele explayarse sobre los pensamientos que lo inspiran a escribir. En sus redes, habló sobre todo lo que hubo detrás de El himno de nosotros antes de crearla y citó a Jorge Luis Borges. “Habla de un yo plural de una sola sombra, como también decía Borges, ‘¿y qué importa la palabra que me nombra si sigue siendo yo y no pudo ser nosotros?’. Jamás podría ser ‘yo’ quien escriba la palabra ‘nosotros’”, comenzó. “Mi soledad no me lo permitiría, pero sin embargo, cometí una traición. Que es mi manera de escribir. Y finalmente desapareció esa palabra que no conozco y aparecí yo. Fui tan cobarde que no supe no escribir el himno de nosotros”.