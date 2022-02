Cecilia Bolocco rompió el silencio tras las duras críticas de su hijo Máximo Menem a Zulemita

La ex modelo chilena bancó a su hijo luego de que hablara sobre la relación que mantuvo con su padre y su media hermana.

Máximo Menem, hijo que Carlos Sául Menem tuvo con Cecilia Bolocco, compartió el calvario que vivió de salud a raíz de las ausencias de su padre y también por algunas acciones de su hermana, Zulemita Menem. Por su parte, al observar el gran gesto de valentía de su hijo al contar su historia de vida, la exmodelo chilena le dedicó unas cariñosas palabras en las redes sociales.

"Eres la luz de mi vida y la razón de mi existir!!! ¡Te amo, mi amor! Felicitaciones por tu gran reportaje en Revista Velvet", compartió Cecilia Bolocco, orgullosa, junto a varias fotos.

El calvario de Máximo Menem

Máximo Saúl Menem Bolocco, que nació en Chile en noviembre de 2003 y que actualmente utiliza el apellido de su madre, abrió su corazón y compartió detalles sobre el problema de salud que tuvo en 2018, cuando le diagnosticaron un tumor en la cabeza y debió ser operado de urgencia. En diálogo con la revista chilena Velvet, contó cómo se enteró del problema que tenía: "No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica. Jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca". Y aseguró: "Yo siempre supe que iba a estar bien. Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir".

Tras aquel episodio, el ex Presidente de la Nación viajó para verlo en persona. "Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más". Y también avisó que le molestó mucho la presencia de su media hermana: "Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó".

"¿Por qué creés que te enfermaste?", le consultó la periodista que lo entrevistó. Y el joven, curiosamente, recordó que le hizo la misma consulta al médico. "Le pregunté lo mismo al doctor. Me respondió que se sacaría un Nobel si supiera". Y consideró que tuvo que ver con el poco diálogo y trato que tuvo con su padre, Carlos Menem: "Yo creo que lo pasé muy mal el 2018 y esto fue el final de esa experiencia mala. Era muy difícil contactarse con él (NdeR: su papá). Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil".