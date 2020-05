Carolina Papaleo, sobre Susana Giménez: "El impuesto a los ricos la picoteó para irse"

La actriz Carolina Papaleo expresó su apoyo a que se sancione la ley de impuesto a las grandes fortunas y recordó que “a (Angela) Merkel le sorprendía que en Argentina no pagaran más los ricos”. Además, chicaneó a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich por sus declaraciones en contra de la cuarentena.

“Gracias al programa que hacemos, estoy con el tema de los tik-tok, que es algo nuevo porque no tengo edad para los tik-toks, pero Bullrich tiene un bocadillo que no sabes si lo dice en serio y que es la misma que dijo que el que quiera estar armado, que esté armado. Bullrich va cabeza a cabeza, compite con Carrió para ver quien tiene el libro Guinness de frases más disparatadas”, disparó la artista en diálogo con Lo Prometido es Deuda por FM La Patriada y subrayó que “no es gracioso lo que dicen”.

Por otra parte, analizó las medidas políticas que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández a lo cual analizó que “el gobierno hace lo que puede y no lo que quiere porque estas en el medio de esta tormenta” y observo: “No creo que la idea del Presidente haya sido de poner el aparato del Estado para bancar la parada como está haciendo, hay un gasto publico que no se tenía pensado hacer, pero le tocó la que le tocó”.

“Frente a esta pandemia le pongo un 10 porque está totalmente limitado y poniendo todos los recursos del Estado para salir de esto”, enfatizó.

En ese sentido, Papaleo opinó sobre el proyecto de Ley que se estará por debatir sobre el impuesto a las grandes fortunas, a lo cual, indicó que “Alberto lo charló con la Merkel, que no es una chica muy de izquierda, y le sorprendía que en Argentina no pagaran más los ricos”.

"No me parece mal un impuesto extraordinario a los ricos, que no les va a modificar nada, cosquillas les va a hacer. Tampoco se les está pidiendo demasiado”, aseveró.

Por último, se refirió a la escapada de Susana Giménez y del diferente tratamiento que hubo por parte de los medios en comparación a cuando viajó el conductor Marcelo Tinelli días antes de que se decretara a cuarentena.

“El impuesto a las grandes fortunas la picoteo para irse (a Susana). Es cierto que en Uruguay no hay muchos casos, es mucho más laxo, lo que yo señalaba fue la predisposición que hubo en entre uno y otro (Susana y Tinelli), porque es claro que hubo un acercamiento a Tinelli con Alberto, estuvo reunido con él, con Cafiero, claramente hay un lineamiento y Susana sale y dice que, porque había cola para comprar huevos que vamos ser Venezuela eso garpa en la tele de hoy”, disparó.

Y sentenció: “Cuando escucho esas cosas, se me paran los pelos porque no puede decir tantas burradas”.