Carmen Barbieri y un inesperado comentario sobre Mariano Martínez: "¿Se va a enojar?"

Carmen Barbieri opinó sobre las fotos arriesgadas de Mariano Martínez en la ducha, durante la transmisión de Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Carmen Barbieri opinó públicamente sobre una nueva foto que subió el actor Mariano Martínez a su cuenta de Instagram: un retrato de él en la ducha, sin nada de ropa. Sin dudas, la foto dio mucho de qué hablar y Carmen no perdió la oportunidad para expresarse en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

“Ya que estamos con Mariano Martínez, ¿vos viste la foto que subió el?”, le preguntó Ángel de Brito a la actriz. “Yo la vi, tremenda”, acotó una de sus colegas. “¿Y cómo no lo voy a elegir como músico? No lo quiero actuando, quiero que cante, que se muestre desnudo, que baile, que se saque las cosas”, dijo Carmen, muy divertida con la idea, mientras movía las manos haciendo gesto de strip-tease.

“Se va a enojar”, comentó Yanina Latorre algo preocupada. “¿Por qué se va a enojar? ¿Sabés lo bien que le va a ir como cantante? Se hace millonario como músico”, aseguró Barbieri, mientras de fondo Yanina gritó: “¡Canta horrible!”. “¡No, si está re espiritual! ¿Cómo se va a enojar?”, opinó Ángel de Brito.

La foto posteada por Mariano superó los 100 mil likes y sus seguidoras le dejaron los comentarios más elocuentes, pero lo que más predominó fue la pregunta de quién lo habrá fotografiado. “¿Quién le habrá sacado la foto?”, preguntó una seguidora y el actor mismo le contestó con emojis de risas, sin dar ninguna respuesta en lo absoluto.

Las críticas hacia Mariano Martínez y su respuesta al ciberbullying

Mariano Martínez llama la atención en las redes sociales desde hace meses. Desde el comienzo de la pandemia el año pasado, su uso de las redes creció exponencialmente, sobre todo en TikTok, en donde comenzó a subir una serie de videos muy particulares. Esto llamó mucho la atención de sus seguidores, que empezaron a cuestionarse si le estará pasando algo o si será una estrategia de marketing para elevar su nivel de audiencia.

Sobre todas estas críticas que recibe a diario en Internet, el actor dijo en diálogo con El Trece: “Yo no soy de leer los comentarios, sinceramente no me guío ni por los halagos ni por los detractores ni por los agravios. Nadie debería hacerlo, más en una sociedad así. Hoy por hoy, por lo que veo, hay un momento de crueldad fuerte en las redes. A mí no me afecta en nada, lo que digo es que hay gente que se suicida por estos temas”.