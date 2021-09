Carmen Barbieri reveló que Fede Bal hizo un tratamiento para ser papá: "Por consejos médicos"

Carmen Barbieri contó que su hijo, Fede Bal, congeló esperma antes de someterse a las sesiones de quimioterapia.

Carmen Barbieri contó públicamente que su hijo Fede Bal decidió hacer un tratamiento para congelar su esperma antes de comenzar su tratamiento con la quimioterapia. La actriz lo dio a conocer durante una charla en el programa de radio Agarrate Catalina, con Catalina Dlugi. Además, también habló sobre su deseo de ser abuela.

“Yo lo pasé muy feo con el coronavirus, estuve al límite, entonces imaginate lo que me pasa. Quiero un nieto, y le digo a Fede: ‘Pero dale, dame el gusto’. Él me insiste con que ya llegará el momento, pero que no ahora. Yo me muero de ganas de tener un nieto... Dicen que los nietos son como los hijos”, comenzó Carmen.

“Por consejos médicos, antes de empezar la quimio y los rayos, congeló su esperma. Obviamente, aconsejado por los médicos. Lo hizo para evitar cuestiones a futuro, porque el tratamiento que se hizo fue durísimo. Imaginate lo fuerte que fue que por suerte no hizo falta operar para sacar nada. Gracias a Dios desapareció el tumor”, agregó Barbieri.

Sin embargo, dejó en claro que Fede Bal no quiere convertirse en padre en este momento, sino que es algo que podría darse más adelante. “Él me insiste con que ahora no es el momento de traer un hijo al mundo. ¿Pero cómo no me vas a dar un nieto? Yo casi me muero hace poco, hace seis o siete meses que casi no cuento el cuento, como decía mi papá. Entonces le pido, ahora que estoy vivita y coleando. Pero bueno, ya va a venir”, cerró.

El camino espiritual de Fede Bal tras enfermarse de cáncer

Hace poco, Federico fue al programa Almorzando con Mirtha Legrand, en donde contó que cuando le diagnosticaron cáncer de cólon decidió visitar al Padre Ignacio, un cura que vive en Rosario, para solicitar su ayuda. “Te lo cuento y me emociona. Tuve una experiencia tremenda. Él se te acerca y te dice algo. Me dijo algo que me quebró, me hizo llorar”, relató.

Por otro lado, dos de sus amigos, el Chiqui Abecasis y Leticia Brédice, le sugirieron que probara hacer constelaciones familiares. Se trata de una terapia alternativa (sin bases científicas), que sostiene que todos los humanos repiten y memorizan patrones en el inconsciente, que arrastran de las relaciones con sus familiares y de éstos con sus antepasados, y que toda esta información tiene incidencia en el presente y en la manera en la que el individuo se siente y se comporta. Aunque esta terapia no resulte para todo el mundo, ya que no está científicamente comprobada, Fede aseguró que a él le ayudó mucho a transitar su enfermedad.