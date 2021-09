Caravana, limusina y emoción: L-Gante llegó con su hija Jamaica a General Rodríguez

L-Gante llevó a Jamaica, su hija recién nacida, en limusina a General Rodríguez y fue acompañado por una impresionante caravana.

L-Gante llegó completamente emocionado a General Rodríguez en medio de una impresionante caravana con Tamara Báez y Jamaica, su hija recién nacida después de que recibieran el alta. El cantante paseó a su pareja y su hija en limusina para ingresar a su barrio rodeado de cientos de amigos y seguidores que se acercaron a felicitar y acompañar a la reciente y feliz familia.

En la madrugada del lunes pasado, L-Gante anunció uno de los momentos más felices de su vida: había nacido Jamaica, su primera hija. Feliz con la noticia, desde el mismo martes el cantante de cumbia 420 convocó a una caravana para que lo acompañaran en el trayecto del Hospital de Luján hasta General Rodríguez, donde vive con su familia. Desde temprano, este miércoles se empezó a juntar gente para ir con L-Gante hasta Luján y volver a Rodríguez.

Siempre con una sonrisa en su cara, el cantante fue haciendo transmisiones en vivo en el trayecto contando sus sensaciones por tamaño acompañamiento mientras adentro de la limusina sonaba cumbia al palo. Además de su representante y algunos amigos, en el impresionante vehículo también iban las flamantes abuelas de Jamaica: Claudia, mamá de L-Gante, y Nelly, la madre de Tamara Báez. "Jamaica, estoy yendo. Aguante Argentina, aguante el barrio", se autoarengaba Elián Valenzuela, mientras saludaba a las motos y los autos que lo escoltaban.

Ya en el Hospital de Luján, L-Gante presentó en sociedad a Jamaica, que estaba completamente vestida de blanco con un gorrito al tono en su cabeza. Al estilo de El Rey León, el cantante alzó a su beba, generando una impresionante ovación de todos los presentes. "Después de todo este quilombo, Jamaica sigue durmiendo... ¡Gracias a todos!", contó Tamara, al tiempo que el flamante papá destacaba el comportamiento de Jamaica, "se rescató". En el regreso a Rodríguez, el cantante fue respondiendo las preguntas de quienes iban en los autos que lo flanqueaban.

De esa forma reveló que Jamaica nació con un peso de "dos kilos novecientos", por ejemplo. También contó que le habían puesto unos tapones en los oídos a la beba para que no sufriera del ruido que se hizo con la impactante caravana. Entre los pedidos que le hacían a L-Gante estaba que besara a Jamaica, pero explicó el motivo por el que no lo hacía: "No lo hago porque estoy en contacto con toda la gente. Entonces, trato de evitar el contacto". Completamente emocionado, al entrar en su barrio Elián gritó varias veces: "Llegó Jamaica a Rodríguez... ¡dale turro!".

Sobreseyeron a L-Gante en la causa por la fiesta clandestina en Vélez

A la alegría por el nacimiento de su hija y la posterior caravana para llegar a General Rodríguez, el cantante tiene otro motivo para festejar. Es que la jueza Natalia Ohman lo sobreseyó en la causa por la fiesta clandestina en Vélez Sársfield, por lo que lo desligó de toda responsabilidad. La magistrada firmó la nulidad de todos los requerimientos tanto para L-Gante como a otros 10 imputados en la causa.