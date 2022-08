Cande Tinelli y Coti Sorokin confirmaron la noticia más esperada: "Estamos cerca"

La pareja del momento no especuló y aseguró que el casamiento será muy pronto. Los detalles.

La relación amorosa entre Cande Tinelli y Coti Sorokin dio un paso más en su historia de amor y fue revelado primeramente en una de las emisiones de Canta Conmigo Ahora. La pareja del momento se va a casar próximamente, situación que fue confirmada por Coti en el móvil de Socios del Espectáculo.

Hace varios días que Cande Tinelli y Coti protagonizan distintos momentos en el programa de Marcelo Tinelli por El Trece como jurados de Canta Conmigo Ahora, pero la reciente declaración de su casamiento sorprendió a todos. Lo peculiar es que había sido deslizado por la hija del conductor de manera tácita.

En la edición del miércoles 17 de agosto, Coti se presentó como un participante más montando un personaje que el jurado "no conocía". En un intercambio que tuvo con Cande, la hija del Cabezón lanzó: "Mucha suerte, espero que tu suegro te garpe el casorio".

"Sí, yo espero lo mismo", agregó Coti, mientras que Cande cerró: "Ojalá. Si Dios quiere". Esta situación pasó desapercibida, pero desde el programa Socios del Espectáculo conducido por Rodrigo Lussich se hicieron eco y enfrentaron los rumores en un móvil realizado una vez terminada la grabación de Canta Conmigo Ahora.

"Va a haber casamiento, sí", confirmó el creador de Color Esperanza. Frente a la pregunta de si le propuso matrimonio, Cande bromeó y dijo que "vi en las películas que lo pide el príncipe" y luego puso en aprietos a su pareja: "Es un juego. Ya va a suceder cuando tenga que suceder".

Aún así, Coti aseguró que se van a casar y si bien no hay fecha confirmada, el evento se llevará adelante durante el 2023. "Estamos cerca, seguro que es el año que viene", reveló el artista, quien dejó a todos atónitos y expectantes por esta confesión.

Tinelli expuso una discusión en vivo entre Coti y su hija Candelaria

Marcelo Tinelli vivió una situación incómoda tras darse cuenta de una pelea en medio de Canta Conmigo Ahora de parte de dos de los jurados. Lo llamativo fue que eran nada menos que Coti Sorokin, su yerno; y su hija Cande, por lo que interrumpió la devolución a una cantante para referirse a este tema.

La devolución de los jurados en Canta Conmigo Ahora se vio frenada por un momento que para Marcelo Tinelli, fue motivo de llamado de atención. Los protagonistas en cuestión fueron Coti Sorokin y Cande Tinelli, a quienes se los vio discutiendo, y dieron una explicación un tanto compleja para el conductor de El Trece.





"¿Qué tenes, oído biónico", dijo el artista de Nada Fue Un Error frente a la intervención de su suegro. "No, oído no, estaba mirando que decían algo ahí que van a llover", indicó Tinelli cuando al mismo tiempo, su hija le confesó que estaban preocupados por si iba a llover o no.

"¿Lluvia de candidatas?", expresó con el objetivo de no dejarla expuesta. En ese momento, Coti tomó la palabra para manifestar cómo se encuentra la relación actualmente, aunque su relato descolocó al "Cabezón": "¡Pero me estás contando algo que ya sé! Como si yo fuera un extraño. Está viviendo con mi hija y me dice 'no, estoy viviendo con ella hace dos años'".