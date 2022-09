Cande Tinelli explotó de furia contra Ángel de Brito: "Mentira absoluta"

Cande Tinelli estalló de bronca contra Ángel de Brito por una información que dio en Twitter.

Cande Tinelli estalló de furia en sus redes sociales contra Ángel de Brito por una información que dio el periodista respecto a su separación de Coti Sorokin. "Mentira absoluta", disparó la jurado de Canta Conmigo Ahora en Instagram, muy molesta con los detalles que había dado el conductor de LAM en Twitter.

En los últimos días se confirmó que tras más de dos años de relación, Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron. Pese a que la cantante aseguró que se trataba de solo un "impasse", Ángel de Brito fue más allá y contó que la hija de Marcelo Tinelli decidió cortar por su "ego enorme" y porque era "infumable".

Lejos de dejarla pasar, Cande Tinelli explotó en sus redes sociales, donde también desmintió la información que dio el conductor de LAM. "Palabras que jamás salieron de mi boca. Esto es una mentira absoluta. Por favor sean 'impecables' con sus palabras. No pueden inventar gratuitamente cosas que están muy lejos de la realidad", disparó muy enojada la jurado de Canta Conmigo Ahora.

Tras la confirmación de la separación por parte de la cantante, quedó la duda en el aire de si Coti regresará al jurado del programa que conduce Marcelo Tinelli, ya que se ausentó por unos días debido a compromisos laborales. Por eso desde LAM fueron a buscar al presentador para consultarle al respecto y Tinelli fue contundente: "Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija en su vida privada es la que voy a respetar a nivel profesional".

La publicación de Cande Tinelli.

