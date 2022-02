Cancelaron a L-Gante y hay preocupación de sus fans: "Imposible"

En las últimas horas, los fanáticos de L-Gante recibieron una pésima noticia. El mal momento que atraviesa el cantante de cumbia.

L-Gante sigue dando que hablar en el mundo de la música y la farándula. Por un lado, debido al éxito que tiene con su público fiel, que no deja de escuchar sus canciones y llena los conciertos en cada lugar del país. Y por otra parte, por los escándalos que protagoniza a menudo. En esta oportunidad, el joven de 21 años fue cancelado por las autoridades de un show que iba a realizar en Las Heras, provincia de Santa Cruz.

¿Qué fue lo que sucedió? La pareja de Tamara Báez tenía previsto tocar este sábado 5 de febrero en La Patagonia. Sin embargo, y debido a los exigentes pedidos que realizó, los organizadores y productores del evento se negaron a cumplir con los deseos del músico, ya que consideraron que dichos elementos son "imposibles".

De acuerdo a lo que indicó el programa radial de Santa Cruz Vamos que Venimos, los encargados del evento expusieron qué fue lo que pidió L-Gante. "Los caprichos iban desde luces especiales y elementos de escenografía que acá en la Patagonia son imposibles de conseguir", señalaron, con indignación.

L-Gante volvió a protagonizar un nuevo escándalo.

Como si fuera poco, y según resaltaron, el autor de Cumbia 420 quería contar con un avión privado. Asimismo, su novia Tamara Báez pretendía alojarse en Comodoro Rivadavia -a 2.000 kilómetros del lugar del show- porque en Las Heras (Santa Cruz) no había suficientes comodidades.

Qué resolvieron los organizadores del show en el que se iba a presentar L-Gante

Tras los pedidos de L-Gante, los productores tomaron la decisión de cancelar el show y de confirmar inmediatamente a Macaco para poder cumplir con las expectativas de los fanáticos y asegurar la presencia de un artista en los escenarios de la provincia de Santa Cruz.

Cómo se conocieron L-Gante y Tamara Báez

De acuerdo a lo que L-Gante contó en una entrevista que le concedió a Juana Viale en El Trece en 2021, a Tamara Báez la conoció gracias a un amigo: "Era compañera de la escuela de un amigo mío del barrio. A mí me gustaba y no me daba atención". Y luego señaló: "En un momento me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo... nos conocimos y todo, así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo, ja. Así empezó la relación".

En tanto, y con algunas risas de por medio, el músico dejó en claro que ya no tienen fecha de aniversario de noviazgo porque tuvieron varias idas y vueltas: "Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario, ja".