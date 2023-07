Cabito hizo una dolorosa revelación y se comparó con Silvina Luna: "Fue una locura"

El humorista hizo una dolorosa revelación sobre un reciente problema de salud y se comparó con Silvina Luna, estableciendo una conexión entre su situación y la de la modelo.

"Cabito" Massa Alcántara reapareció en los medios luego de tener una aparición en la competencia Pasaplatos (El Trece) y se animó a revelar un aspecto de su intimidad nunca antes contado, estableciendo un paralelismo entre una difícil situación de salud que atravesó recientemente y la lucha de Silvina Luna para recuperarse y lograr un transplante de riñón.

Durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live), el expanelista de 678 y Duro de domar abrió su corazón y reveló que tuvo que someterse a un transplante para recuperar su salud: “Esto que te voy a contar nunca lo dije todavía, lo mantuve en secreto y fue de golpe, estoy bien de salud, me trasplanté hace dos meses. Después de eso tuve operaciones para drenar el líquido. Yo bajé mucho de peso, viene bien y a la semana del trasplante estaba caminando”.

“La operación duró tres horas y yo estuve internado ocho días por una fisura que tuve. No me dolió nada, me dolió más cuando me despegaban las gasas de los pelitos de la pierna. Salí súper agradecido de ahí, mi hermana me ofreció darme su riñón y yo no quise porque era una gran responsabilidad. No sé si su hija o su sobrina lo puede llegar a necesitar, esperé un cadavérico. Es rara la sensación que tuvo que morir una persona para tener una mejor calidad de vida”, sumó.

Conmocionado por el efecto que hizo el transplante en su cuerpo, "Cabito" reflexionó: “Me cambió la vida, volví a tener la cara más redonda, antes estaba chupado, antes tenía una anemia tremenda, tenía frío todo el tiempo. Ahora peso 82 kilos, y no lo había dicho esto, para mí es más fácil callarlo, pero asumo la responsabilidad de exponer algo que fácilmente te puede avergonzar y necesitar este tipo de cosas, con esto salvamos vidas”.

El mensaje de "Cabito" para Silvina Luna

En otro momento de la entrevista, el humorista comparó su situación con la que actualmente atraviesa Silvina Luna, víctima de la mala praxis de Aníbal Lotocki, y comentó: “Es por eso que tengo tanta empatía con lo que está atravesando Silvina Luna, le escribí cuando ella estaba en diálisis". "Yo estuve una semana en lista de espera, fue una locura, hay gente que espera años, yo estaba en Punta del Este, en Uruguay cuando me llamaron y tuve que tomarme un vuelo privado para llegar a tiempo, estaba quinto en la fila”, cerró.