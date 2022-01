Beto César contó qué le dijo Fede Bal: "Me hubiera gustado que seas mi papá"

El humorista Beto César confesó una fuerte frase que le dijo Fede Bal, hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

Uno de los grandes amores de la capocómica Carmen Barbieri fue Beto César. Luego de cuatro años de matrimonio, y dos casamientos -uno en Las Vegas- la pareja se disolvió en buenos términos. Y en una reciente entrevista, el humorista confesó una fuerte frase que le dijo Fede Bal en una conversación que mantuvieron hace algunos años.

Recordando su historia de amor con Carmen Barbieri, César hablo de Fede Bal, hijo de Santiago Bal, y lo deschavó con una picante declaración. "El otro día me paró Fede, vino acá a pasar unos días en Año Nuevo, y escucho a alguien que me dice 'te quiero decir que no soy tu hijo'", arrancó, en una entrevista con Matias Vazquez, en ArenaBox 107.9.

Y vinculó esta información con una historia del debut teatral de Federico, y unas palabras que quedaron para siempre en su mente. "En este teatro debutaba él en una comedia que era hermosa y estaba preocupado. Justo el día del estreno lo senté en el sillón y le digo te tengo que contar algo muy importante y le digo 'yo no soy tu papá' y le agarró un ataque de risa. Él me dijo 'me hubiera gustado que seas mi papá' y yo le dije vos ya tenés a tu papá no me hinches las bolas a mi", recordó. Tentado, el humorista cerró la anécdota hablando del amor que siente por el hijo de su ex: "Yo lo trato como si fuese un hijo mío".

Carmen Barbieri, tras contagiarse de Covid-19: "Me duele todo"

A diferencia del primer contagio, en el que quedó internada en un coma farmacológico y estuvo a punto de perder su vida, Barbieri ahora está vacunada y por ende mucho más tranquila. Sin embargo, no resultó ser asintomática y asegura encontrarse en cama con síntomas muy similares a los de una gripe.

“En la semana me hicieron cinco hisopados negativos porque siempre me hisopan en el canal, pero el de ayer, que vinieron hasta mi casa, me dio positivo”, expresó Carmen en diálogo con Teleshow. “Estoy en la cama y tendré que estar aislada durante seis días. No me siento muy mal, pero es una gripe fuerte que te tira a la cama y te duele todo el cuerpo”, prosiguió.

Primero había empezado con un simple dolor de garganta y con el correr de las horas se le fueron sumando nuevos síntomas. “Estoy como si tuviera una gripe fuertísima. Me duele todo el cuerpo, me duele la garganta, tengo tos y estoy transpirando mucho, y estornudo mucho”, cerró. Afortunadamente, el virus la agarró con las tres dosis de la vacuna, por lo cual su vida ya no corre riesgo.