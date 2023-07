Beto Casella: El Nueve confirmó la verdad sobre el futuro del conductor y de Bendita

El gerente del canal puso fin a los rumores y confirmó qué sucederá con Beto Casella el año que viene.

El Nueve atraviesa un momento de crisis ante la posible pérdida de una de las figuras centrales de la señal: el conductor Beto Casella. Mientras crecen los rumores sobre un acercamiento de la figura a la competencia, el gerente de la señal abierta rompió el silencio y habló sobre el futuro del ciclo Bendita TV.

Sebastián Rollandi, gerente de El Nueve, estuvo como invitado en el ciclo de radio Por si las moscas (La Once Diez) y cuando le preguntaron por la aparente salida de Beto Casella ante una oferta de El Trece, reveló: “El año que viene es la temporada 18 y estamos felices con cómo viene Bendita TV, con nuevas ideas para sumar al programa, pero tanto Bendita como Beto se quedan en El Nueve”.

Además, el empresario habló sobre el escándalo por las versiones de información que circularon e indicaron atraso en los pagos y sentenció: “Es cierto que venimos con una coyuntura difícil para todos los canales, pero venimos atravesando rumores que son agotadores y nos dedican mucho tiempo. Me enoja cuando quieren instalar que nosotros no pagamos salarios. No entiendo cuáles son los intereses detrás de que los canales tengan la línea editorial de instalar que no pagamos, porque los trabajadores escuchan afuera una versión que no existe, y los trabajadores se preocupan. Cuando otro canal colega cambia algo en su programación, nadie dice que está en crisis ese canal”.

"Nosotros sabemos bien cuál es la situación de nuestro canal y estamos pagando a tiempo. Si no tienen chequeada la información tienen que cuidar lo que dicen porque los comunicadores hablan de situaciones que no sucedieron y generan malestar en quien escucha. Además tenemos que cuidar la televisión abierta porque es el reservorio de la cultura argentina”, cerró Rollandi.

La preocupante revelación del gerente de El Nueve sobre la rumoreada llegada de Laurita Fernández

En otro momento de la entrevista, el gerente de El Nueve sembró dudas sobre la llegada de Laurita Fernández al canal: “Veo con buenos ojos el cambio de las 22 horas. Laurita Fernández es una de las opciones y me encantaría que sea parte de El Nueve, pero también hay otras dos opciones de la mano del big show que estamos trabajando con Kuarzo”.