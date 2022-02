Beto Casella decidió dar un paso al costado: "Pasaron muchos años"

Luego de un tiempo de meditación, Beto Casella aseguró que no se arrepentía del nuevo rumbo que eligió para su carrera profesional.

El 2021 fue un año de muchos cambios para Beto Casella, ya que decidió replantearse su futuro laboral. De este modo, el conductor sorprendió al anunciar que sus días en Radio Continental se habían acabado luego de varios años frente a la frecuencia AM y comentó que volvería a otra señal con nuevos proyectos: La Rock & Pop. Así es como, luego de unos meses de su despedida, decidió contar los motivos por los que había tomado la decisión.

En una reciente entrevista con La Nación, el conductor de El Nueve reflexionó sobre el tiempo que pasó frente a la señal y sobre la imperiosa necesidad de cambiar de aires. "Nos despedimos de Bien levantado porque me parece que pasaron ya muchos años, no quedó nadie del grupo original ni del formato tampoco. Era seguir desgastando un nombre y es mejor que quede en el recuerdo", comenzó por decir Beto Casella.

Fue en este mismo marco que la figura de Bendita Tv aseguró que estaba muy contento porque su programa radial "fue el líder en audiencia de FM y AM juntos, durante años", pero que él "se seguía viendo chiquito en el universo de la radio". "No me veo como alguien que vaya a quedar en la historia de la radio porque soy de pensarme modestamente", añadió Casella a su reflexión sobre el nueva capítulo laboral que inició en la señal de FM.

Por otro lado, pese a que Beto Casella cerró un ciclo de años al despedirse de Bien Levantados, aseguró que estaba muy contento con Nadie nos Para, el programa que estrenó en la frecuencia FM. "Extrañaba el formato, la música, el contenido artístico de la FM. Quizá son caprichos profesionales pero la FM te permite otro juego con los separadores, los jingles y, de alguna manera, la AM me limitaba un poco", expresó Beto sobre el tema con ojo crítico. "Estoy feliz porque trabajar en lo que te gusta es una bendición, y además escuchando a Creedence y Rod Stewart, ¡qué más puedo pedir!", sentenció sobre el tema y aseguró que el recibimiento del público había sido muy variado, pero eso no suponía un limitante para su desempeño.

Los códigos de la tele: el secreto de Beto Casella para seguir vigente en la pantalla chica

Hace ya 16 temporadas que Beto Casella lleva adelante el famoso formato humorístico Bendita TV, un programa que se emite por El Nueve y que hace un repaso por todo lo sucedido en la televisión durante el día. Lo llamativo de este show es que, pese a todos los años que lleva en la pantalla chica, su éxito no disminuye y, en esta misma entrevista, el periodista aseguró que él cree que la clave está en los códigos que mantienen.

"El formato de ‘te cuento la tele del día en una hora y media’ siempre es tentador. Y especialmente si lo contás con un tono que no moleste, que no sea agresivo, que acompañe los códigos de la familia", empezó por contar Casella. "A veces me dicen que estaban viendo el programa con los chicos y apareció un informe que les dio un poco de pudor, entonces cuido si hay contenidos picantes, desde lo sexual o el vocabulario", aseguró además de admitir que la publicidad rinde mucho y que los números siempre se mantienen estables.