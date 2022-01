Barbie Vélez realizó un inesperado anuncio: "Bienvenido"

Barbie Vélez utilizó sus redes sociales para dar una importante noticia que generó una gran ilusión entre sus miles de seguidores.

A poco de haber contraído matrimonio con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez se muestra sumamente feliz con el momento que atraviesa a nivel personal. Tanto así que, a tan solo unos meses de casados, la pareja tomó una importante decisión en conjunto que quisieron compartir a través de las redes sociales con gran alegría.

Desde hace muchos años que Barbie se aferra a la idea de crear una familia y ahora que encontró a la persona ideal para hacerlo, ya que decidió contraer matrimonio, la actriz empezó a trazar este camino con un gran paso en conjunto. Muy feliz por la decisión, Vélez decidió compartir en sus redes sociales la noticia: su familia se agranda.

"Bienvenido Darwin a la familia. No es la mejor foto, pero nuestras caras lo dicen todo", escribió Barbie Vélez en su cuenta de Instagram para anunciar que, junto a Lucas Rodríguez, habían decidido adoptar un perro en conjunto. "No entienden la ansiedad que manejábamos por conocerlo. No puede ser más bueno y dulce", indicó la actriz sobre el carácter de su nueva mascota que es un Caniche Toy, al que rescató de un refugio.

En este marco, Barbie Vélez quiso darle difusión al medio que la ayudó a poder rescatar al perro y darle una nueva vida, así la actriz aseguró que les "quería agradecer por todo lo que hacen día a día por estos bebitos". Muy alegre con la decisión de agrandar su familia y regalarle una nueva oportunidad de vida a los animales, la actriz aseguró que "no había mejor forma de arrancar el 2022".

Su deseo de ser madre y el momento indicado

En el mes de septiembre, Barbie Vélez caminó al altar y dio el sí tan esperado. Así es como empezó a transitar su camino como esposa de Lucas Rodríguez, luego de unos años de novios y haciendo caso omiso a todas las críticas que los persiguieron. Y pese a que el deseo de la artista de formar una familia sea muy grande, siente que todavía no es el momento.

"Me encantaría pero todavía no. No me siento preparada bajo ningún punto de vista. Imaginate que lloro todos los días por lo del casamiento, con un bebé me agarra un infarto", expresó hace unos meses atrás Vélez en diálogo con LAM, por lo que quizá todavía no anuncie la noticia que todos sus fanáticos esperan. Así mismo, Nazarena Vélez, la mamá de Barbie, aseguró que le encantaría ser abuela, pero quiere que su hija sea libre de decidir cuándo.