Baby Etchecopar reveló las secuelas que le dejó matar a una persona: "Medio loquito"

El conductor macrista Baby Etchecopar habló del complejo episodio que vivió en 2012, cuando sufrió un asalto en su casa y mató a uno de los agresores.

Baby Etchecopar rompió el silencio y habló del episodio más oscuro de su vida, cuando en 2012 mató a uno de los tres delincuentes que secuestró a su hijo, se coló en su casa y amenazó a toda su familia. "Quedás medio loquito", reflexionó sobre las secuelas que le quedaron tras la muerte que ejerció en defensa propia.

En una entrevista con Victoria De Masi (eldiarioar) el conductor macrista habló sobre la sensación física que le produjo matar a una persona e indicó: "Es como preguntarle a alguien qué sensación física le queda cuando vuelve de una guerra. Es raro. Podés explicar un orgasmo, pero no podés explicar la muerte. Quedás medio loquito. A partir de ese momento me di cuenta de que no tiene sentido la violencia. Me hice un pacifista total. Soy un tipo que no contesta más. Antes me cagaba a trompadas".

Además, reveló que aprendió a disparar cuando filmó la serie Contrafuego, en donde interpretó a Tito Bisleri, un policía al que le asesinaron a su esposa e hija en un atentado. Aunque las críticas de la serie fueron malas, Baby adquirió el conocimiento que más adelante le salvaría la vida a él y a su familia. Cuando la periodista quiso saber si guardaba armas en su casa tras ese traumático episodio, el conductor de Radio Rivadavia precisó: "Ahora sí. Porque me las devolvió el juzgado, porque soy legítimo usuario y porque son mías. Y porque no me jode tenerlas. (...) Están guardadas en un altillo. Metidas en grasa, descargadas".

Qué piensa Baby Etchecopar sobre la tenencia de armas

Ligado a la tragedia que lo hizo disparar contra sus agresores, Etchecopar opinó sobre el debate en torno a la tenencia de armas y se mostró a favor, aunque con algunos reparos y aclaraciones al respecto: "Estoy a favor de la tenencia. Ah, quiero aclarar que estoy en contra de la matanza de animales y de la caza. Pero si un tipo quiere tener un arma en la casa porque le gusta o la heredó del abuelo, qué se yo. Pero la portación es imposible. Porque eso fomenta más violencia. En un país dónde te tiran una piedra cuando vas por la calle, es una locura que un tipo lleve un arma". Por otro lado, la extensa entrevista pasó por temas de agenda actual como la posición de Baby sobre el aborto y el feminismo, dando picantes declaraciones de parte del entrevistado.