Azzaro explotó contra Coscu por defender al Chapu Martínez: "Arrastrado de la fotito"

Flavio Azzaro se metió de lleno en el debate de la semana y destrozó a Coscu por su defensa a Chapu Martínez.

Flavio Azzaro se metió de lleno en el debate que se armó por las repudiables amenazas contra "Chapu" Martínez y disparó con todo contra Martín "Coscu" Pérez Disalvo, quien había saltado en defensa del humorista. "Arrastrado de la fotito", apuntó muy filoso el periodista contra el streamer, quien se encuentra en Qatar para crear contenido y alentar a la Selección argentina.

Además de las implicancias futbolísticas, la derrota de Argentina en el debut contra Arabia Saudita también catapultó el debate en la sociedad sobre el hate y las cancelaciones con las repudiables amenazas que recibió Chapu Martínez, a quien calificaron de "mufa". En ese sentido, hubo varias figuras que salieron en defensa del humorista, como Coscu, La China Suárez y Tini, entre muchos otros.

Pero la defensa de Coscu generó también una ola de respuestas, ya que lo tildaron de hipócrita. Primero fue Fede Bal quien apuntó contra el streamer al recordarle que hace un tiempo le había mandado a su army para hostigarlo en redes sociales, además de delirarlo. Ahora quien se sumó fue Flavio Azzaro, que destrozó al creador de contenidos en su cuenta de Twitter.

"Este chico es un falso. Se la pasa delirando a todo el mundo", comenzó picante el periodista, replicando una imagen que toma parte de las declaraciones de Coscu en su defensa al Chapu Martínez. Pero eso no fue lo más duro, porque Azzaro continuó muy filoso: "Y ahora para quedar bien con los jugadores de Argentina, porque es un arrastrado de la fotito y de que lo inviten a sus casas, la juega de Ser de luz".

"Se hace el anti sistema y es el nuevo sistema", concluyó el periodista en su cuenta de Twitter, donde también arrobó a Coscu. Obviamente, las respuestas no tardaron en llegar y fueron varios usuarios los que le recordaron a Azzaro sus fuertes críticas al equipo de Scaloni en general y a Lionel Messi en particular, cuando ahora los defiende a capa y espada.

El reclamo de Fede Bal a Coscu

Fede Bal apuntó contra Coscu por sus palabras para defender a Chapu Martínez y le reclamó que no siempre tuvo esa actitud respetuosa con los demás. "¿De verdad Coscu? Recuerdo cuando reaccionabas absolutamente a todo lo que hacía y me delirabas, me bajabas de eventos y mandabas a tu army a tirarme hate", disparó muy picante el actor y presentador.

"¡Me gusta que hayas cambiado tus formas! Lo celebro", agregó el hijo de Carmen Barbieri, tras el recuerdo de las fuertes chicanas que recibió por parte del popular streamer. Para cerrar, Fede Bal dejó un deseo con algo de ironía: "Ojalá sea sincero y para con todos".