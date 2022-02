Así luce Helena, la nieta de Moria Casán, a sus 13 años

La celebridad compartió una imagen en sus redes sociales que demostró el parecido que su nieta tiene a ella y a su hija, Sofía Gala Castiglione.

Moria Casán dedicó una emotiva publicación a su nieta Helena, primogénita de Sofía Gala. La "One" dejó en claro que tiene devoción por la niña que la convirtió en abuela hace trece años, cuando su hija tenía 21. La diva aprovechó para actualizar la imagen que el público tiene de la pequeña al hacer pública una foto actual de la adolescente.

"Helena Tuñón, 13 años, la perfección existe", escribió la conductora de Moria es Moria, al hacer referencia a la niña que Sofía Gala Castiglione tuvo con el músico Diego Tuñón, quien fue tecladista de Babasónicos, en 2009. Gala tiene muy buena relación con Tuñón y tal es así que para el cumpleaños del artista, la actriz le deció unas tiernas palabras en sus historias: "Hoy cumple años mi anmigo del alma y mejor compañero de la aventura más hermosa e intensa de la vida que fue y es tener a Helena".

En la imagen que Moria publicó en su cuenta de Instagram se puede ver que la niña tiene rasgos muy similares a los de su madre, sobre todo en la zona ocular, ya que ambas tienen ojos algo achinados, igual que la diva que protagoniza Brujas en el teatro MultiTabaris.

Moria Casán y su amor con Fernando Galmarini

En un reportaje que dio a María Laura Santillán, la actriz se sinceró sobre cómo vive su presente amoroso con Fernando Galmarini. "Estoy engalmarinada. Yo te diría que lo que me pasa es épico porque no se parece a nada. Si te lo tuviera que explicar sería difícil, porque es algo que siento", comenzó su descargo la ex jurado de Bailando por un sueño sobre sus sentimientos hacia "El Pato" y cuán diferentes son en comparación de sus anteriores relaciones amorosas.

"Fue hace siete meses, un poquito antes clandestinamente, dos o tres meses clandestinos. Me quedo los fines de semana y algunas veces los días de semana, depende. El acceso a él no fue la llave, fue el cepillo de dientes", continuó la celebridad, en alusión a la estrecha relación que tiene con Galmarini y aseguró que no se trata de un romance esporádico, sino que ya tienen vínculo de familia. "Provoco el caos en la casa de otro, que se acostumbre a mi caos, que es un caos organizado porque yo tengo tanta cosa, un vestidor que no puedo ni entrar", cerró la diva.