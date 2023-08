Aseguran que Pampita incendió la relación entre Natalia Oreiro y Mollo: "Empatía"

Pampita realizó declaraciones inesperadas sobre una actriz con la que no volvería a trabajar y aseguran que se trata de Natalia Oreiro. La historia detrás del vínculo con la actriz uruguaya que no esperaba Ricardo Mollo.

Pampita habló de sus próximos compromisos laborales en un programa de espectáculos, pero la entrevista tuvo un momento especial que se volvió viral en las redes sociales. La jurado de Bailando por un sueño encendió la polémica y dijo que hay una actriz con la que no volvería a trabajar nunca. Distintas personas aseguraron que se trata de nada menos que Natalia Oreiro, con quien tendría una historia que también involucra a Ricardo Mollo, su pareja.

Pampita profundizó sobre su participación en el jurado de Bailando por un sueño , reality show que comienza el martes 22 de agosto, junto a Marcelo Polino, Moria Casán y Ángel De Brito. Sin embargo, hubo un momento particular en el que la esposa de Roberto García Moritán reveló una situación que sorprendió al mundo del espectáculo, en diálogo con LAM, programa conducido por De Brito en América TV,

"No te voy a pedir nombres ¿Hay una actriz con la que no trabajarías?", consultó el conductor mientras ella respondía que sí. Y, precisó: "No tuvo empatía de mujer a mujer". En LAM se manejaron con máximo hermetismo sobre este tema, pero en las redes sociales dieron por sentado que se trata de Natalia Oreiro.

De hecho, reflotaron un video de hace unos años, cuando LAM estaba en El Trece. En ese momento, Analía Franchín era una de las panelistas y afirmó que la pelea entre ambas se dio porque Oreiro y Benjamín Vicuña, expareja de Pampita, habrían sido amantes. Esto generó un revuelo enorme en la farándula, ya que hace tiempo que la actriz uruguaya y el líder de Divididos están juntos.

"Es Natalia Oreiro, hace años cuando hacían Entre Caníbales se re decía que Oreiro y Vicuña eran amantes y que iban al 'telo' de enfrente de donde grababan la novela", indicó una usuaria de Twitter respecto a la ficción emitida por Telefe en 2015. "¡Es la Oreiro!", expresó otra persona en el posteo publicado por productor de LAM en su cuenta de Twitter.

Inesperada reunión entre Pampita y Tinelli antes de empezar el Bailando

Pampita es parte del jurado de Bailando por un sueño junto a Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel De Brito. De cara al inicio del reality show que se va a emitir por América TV, la modelo y conductora pidió una reunión de último momento con Marcelo Tinelli por motivos que ella misma reveló a través de una reciente entrevista.

En diálogo con el móvil de Intrusos, el programa conducido por Flor de la V en América TV, Pampita palpitó el comienzo de Bailando por un sueño que será el martes 22 de agosto. "La agenda está bastante llenita, muchos viajes, viene el Bailando también, vamos a tratar de combinar todo para que pueda estar en todos lados a la vez", dijo respecto a su actualidad laboral.

En ese momento, reveló un dato desconocido sobre lo que decidieron puertas adentro entre Tinelli y el resto del jurado. "Nos vamos a juntar a comer con Marcelo para reencontrarnos todos. A Moria no la veo hace un montón, a Polino sí y a Ángel también, pero Moria es la que más tiempo hace que no", precisó.

La reunión tiene que ver con una juntada más descontracturada previo al comienzo del reality show. "Cuando nos juntamos todos se genera una química especial. Cada uno juega su rol, lo tenemos muy definido, no nos pisamos el uno con el otro", destacó. Al mismo tiempo, dijo que no vio el ensayo de ninguna pareja, por lo tanto, evaluará cada performance en el programa en vivo.