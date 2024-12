Apretaron a Marcelo Longobardi en vivo y se pudrió todo: "Dios mío".

Marcelo Longobardi vivió un momento de máxima tensión al aire de Radio Rivadavia cuando denunció un apriete y quedó registrado por las cámaras del lugar. El momento revelador del periodista que pone en estado de alerta a su entorno y a sus oyentes.

La secuencia tuvo lugar en el programa Esta mañana, que Marcelo Longobardi conduce de 6 a 10 am en Radio Rivadavia, cuando el periodista denunció "aprietes" en la emisora. "Es muy difícil hacer un programa de radio en estas condiciones, siendo que uno está siendo apretado.... ay Dios, mío, mejor me callo la boca", sentenció Longobardi, indignado.

Las declaraciones de Longobardi fueron directamente contra Majul, aunque eligió no nombrarlo. "Escuché a un periodista, de esos tan militantes, llegar a decir que Villarruel procuró aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas para que tengan fondos para dar un golpe de Estado", dijo. "El nivel de disparate que sale de las personas que hacen de voceros paraoficiales...", agregó Longobardi en referencia a Majul, y señaló: "Acá están los dos del tomate, tanto el presidente Milei como Victoria Villarruel. 'Roma no paga a traidores', le dijo el presidente a Villarruel desde Roma, en esta obsesión que le agarró al Presidente por creerse Julio César".

El tenso cruce entre Longobardi y Jonatan Viale por los insultos de Milei

En noviembre pasado, Longobardi ya había protagonizado un tenso momento en Radio Rivadavia cuando, durante el pase, se cruzó con Jonatan Viale por los insultos de Milei a los periodistas."Sí, no me interesa mucho el asunto de Milei y Sergio Massa", respondió categórico Longobardi al hablar sobre el primer aniversario de la victoria del actual presidente. "Yo quiero saber por qué nadie habla de esto", agregó refiriéndose a los reiterados insultos y chicanas hacia los periodistas por parte de Milei. En ese momento, Viale quiso manejar la situación con un toque de gracia y el imitador Ariel Tarico comenzó a hablar como el líder de La Libertad Avanza, pero sin suerte.

"Me resulta inaceptable porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días. No lo pienso naturalizar", dijo. "A mi no me gusta, vos ya sabés lo que opino", respondió Viale, pero Longobardi lo apuró: "No, no sé lo que opinás. La verdad que no lo sé". "Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes", se sinceró cuando Viale pidió que se escuche el audio del video que publicó Milei sobre el aniversario de su triunfo en las elecciones. Inmediatamente, Longobardi corto su transmisión y se retiró del aire de Radio Rivadavia.