Antonio Gasalla violó la cuarentena y atacó las medidas de Alberto

Nada le importa a Antonio Gasalla, quien decidió hacer caso omiso de la cuarentena obligatoria, dado que es población de riesgo, y violó la disposición del Gobierno sin importarle una posible infección. “Yo estoy encerrado, pero salgo a la calle igual. Por la edad que tengo calculo que estarán esperando a que me agarre un ataque de nervios y me muera", arrojó.

En diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial "Agarrate Catalina" (La Once Diez), el polémico artista sostuvo: "y bueno, si tenes la edad que yo tengo y te encierran para que te sientas una mierda, qué querés que te diga”. Por otro lado, afirmó sentirse muy bien de salud y mostró sus ganas de seguir trabajando una vez que termine la pandemia.

"Yo no me siento mal. Estoy encerrado en mi casa no por enfermedad sino por una cosa de política, me siento bárbaro pero a los que tenemos cierta edad nos encierran en casa, así que yo me visto y salgo. Lo que yo quiero hacer es con alguien en el escenario, con alguien inteligente, talentoso, que se yo, hacer una cosa de tres. Nosotros hablamos de cosas que no sabemos cómo van a volver", reflexionó Gasalla acerca de la tan esperada vuelta de los teatros.

Por último, aseveró: “Tengo invitaciones para ir a Uruguay, pero en este momento hay tensión en toda América. Hay gente que te llama por teléfono y te dice ¿puedo pedir por vos para hacer tal cosa? El tema es que hay que tener paciencia porque hoy día la gente no tiene plata para sacar entradas, los teatros de la calle Corrientes están cerrados con llave”.