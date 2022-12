Antonela lo dejó por Messi y dijo lo que todos pensaban: "Aunque sea"

Revelan cuál habría sido el consuelo del novio de la adolescencia de Antonela Roccuzzo, al que dejó para empezar su historia de amor con Lionel Messi.

En los últimos días salió a la luz lo que habría dicho el exnovio de Antonela Roccuzzo cuando se enteró que decidió abandonarlo para salir y luego casarse con Lionel Messi. El futbolista campeón del mundo y la rosarina se conocen desde que son chicos, son padres de tres varones y se rumorea que buscan tener a su primera hija próximamente.

Desde hace años está instalado en el imaginario popular que Antonela Roccuzzo y Lionel Messi tienen una historia de amor que se remonta a cuando eran solo unos chicos rosarinos de menos de 10 años. En diversas oportunidades ambos contaron que el encargado de presentarlos fue Lucas Scaglia, primo de ella y compañero de él en las inferiores de Newell's.

Pero hace un tiempo una amiga de Antonela reveló que la también empresaria en realidad estaba en pareja cuando el futbolista comenzó a ser una estrella. Es que Messi se fue de muy pequeño a Barcelona, el club que pagó su tratamiento de hormonas, y Roccuzzo se enamoró de otro chico del que nunca se supo públicamente el nombre.

"Nos encontramos ahí, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry que Leo le había regalado. No dijo mucho más, pero todas entendimos que habían empezado a salir", contaron hace un tiempo allegadas a Antonela, dejando en claro que el joven novio de la empresaria ya no era más parte de su vida. Ante estas palabras, al tiempo se supo qué habría dicho la pareja de la adolescencia de Roccuzzo cuando se enteró que lo había abandonado por el crack rosarino.

"Aunque sea, no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi", habría sido el triste consuelo del muchacho. Ya en el Mundial de Sudáfrica 2010, Leo presentaba a Antonela como su novia y en el 2012 tuvieron a Thiago, mientras que en el 2015 nació Mateo, su segundo hijo. El casamiento llegó con una gran fiesta en el hotel City Center de Rosario el 30 de junio de 2017. En el 2018 fue el turno de Ciro, el tercer hijo de la pareja.

Messi y Anto Roccuzzo se conmovieron con el relato de Hernán Casciari: "Nos hicieron llorar"

"Me llega un mensaje, no lo pude terminar de escuchar. Me quedé en shock, vi que lo nombraba a Hernán y decidí compartirlo con ustedes al aire. El mensaje es de Lionel", expresó Andy en la emisión de Perros de la Calle del jueves 22 de diciembre. "Hola Andy ¿cómo andas? Te quería mandar este audio porque estamos acá, nos levantamos con Anto y estábamos tomando mate", comenzó.

"Me puse a mirar un poquito de TikTok y vi ahí lo que contaste, y la verdad que buenísimo. Me alegro de que te haya superado, que haya salido todo bien, que hayas contado lo que contaste", expresó Leo, frente a la atenta mirada de Andy y Casciari, sumamente emocionados. "Después pasó un ratito y Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó, la verdad que fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos", confesó.

El cuento de Hernán Casciari se llama Messi y su valija, y se filtró un adelanto de la crónica hace pocos días que saldrá próximamente en Revista Orsai. "Es algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo, quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos, decirle que los escuchamos, nos emocionamos, me hicieron llorar y quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande para todos", concluyó Messi.