Aníbal Pachano reveló que se hizo una resonancia en el cerebro

Desde hace varios años Aníbal Pachano viene luchando contra diferentes problemas de salud. Uno de los más graves fue un cáncer de pulmón que le detectaron y que hizo metástasis en el cerebro. Ahora, el coreógrafo reveló las últimas novedades sobre su enfermedad. "Me acabo de hacer una resonancia en el cerebro", afirmó Pachano, sorprendiendo a Ángel de Brito.

"Estoy cero kilómetros. Eso es lo más importante. Estoy ocupado, estoy rodeando de gente que me quiere y me respeta", continuó Pachano, llevando tranquilidad al panel de Los ángeles de la mañana (El Trece). Días atrás, el exjurado del "Bailando" reveló que le habían tenido que operar de un tumor en el cerebelo, en diálogo con revista Pronto.

Luego, el artista se refirió a la dramática situación que atravesó su hija Sofía, cuando un hombre irrumpió en su casa y la asaltó. "Ella está bien, no pasó nada porque se fueron rápidamente. Yo estoy alerta, porque a la primera de cambio me tomo un auto o lo que sea y me voy a verla", expresó.

Por último, Pachano no escapó a los temas de coyuntura actual como la escandalosa decisión de un fiscal en Chubut que habló de "desahogo sexual" en un caso de violación en grupo a una menor de edad. "Están pasando muchas cosas de agresión, de invasión, lo que pasa con los femicidios, los abusos, la decisión de los jueces. No se puede creer el abuso que hay hacia las mujeres y el machirulismo barato", sentenció, tajante.