Anibal Pachano dijo lo que todos pensaban de Wanda Nara: "Siempre lo fue"

Aníbal Pachano sorprendió a todos y dijo lo que la mayoría piensa de Wanda Nara. El coreógrafo no tuvo filtros al opinar sobre la relación de la empresaria con L-Gante.

Aníbal Pachano sorprendió a todos al hablar sobre Wanda Nara. El coreógrafo y bailarín no tuvo ningún tipo de filtros y se manifestó sobre la vida de la empresaria, a quien puntuó mientras él fue jurado del Bailando por un Sueño.

"Wanda siempre fue un mamarracho. Trabajamos juntos en el Bailando cuando estaba el fan de Wanda. Tengo una relación amorosa, me parece que es una mamá divina. Ha hecho un negocio, es vivísima. La aplaudo, le pongo el moño. Pero lo que pase con su pareja, me importa tres carajos", explicó Aníbal Pachano, en diálogo con Clarín.

Sobre el vínculo de Wanda Nara y L-Gante, Pachano no quiso hablar aunque sí le dedicó unas palabras al músico: "Es otra cosa, es un personaje que irrumpió en el mundo del espectáculo contando historias que otras personas no hicieron y eso tiene un valor, te guste o no. Me parece un pibe pensante que no se guarda ninguna".

Sofía Pachano confirmó lo que todos pensaban de su papá: "Nos dimos cuenta después"

Sofía Pachano brindó declaraciones que estuvieron vinculadas a la relación con Aníbal Pachano, su papá. La actriz y conductora hizo un recorrido desde que era niña, adolescente y pasando por la adultez, donde reveló los problemas que tuvo el director de teatro con distintas enfermedades.

"Creo que perdí la infancia cuando me di cuenta de que había cosas a tratar, por mi bien, con mi papá", contó Sofía, quien dialogó con Gastón Pauls en el ciclo llamado Seres Libres emitido por Crónica TV. Allí habló de la adicción de Aníbal con la cocaína, cómo fue enterarse que tenía HIV y el posterior diagnóstico de cáncer.

"Cuando empiezo a ver cambios actitudinales muy fuertes, lo hablé en terapia y con mi mamá. Él estaba muy bloqueado. Fue imposible tener una relación con él. Yo no entendía si era una adicción, si era un loco", expresó. "Nos dimos cuenta después, cuando le diagnostican cáncer", dijo sobre el difícil momento.